Cómo usar vaselina para limpiar el tablero del auto: un truco casero impresionante

Tal como se ve en el video, si colocas un poco de vaselina en el tablero de tu auto y limpias con un paño de microfibra limpio, puedes dar brillo al material e hidratar los plásticos.

La vaselina también sirve para limpiar otras partes del auto. Se usa mucho para hidratar los plásticos de afuera que están en contacto con el sol y el calor.

También ayuda a lubricar las bisagras que rechinan o hidratar las gomas de las puertas o las cubiertas. Sin embargo, no se recomienda usar vaselina en los asientos de tela del auto porque pueden quedar pegoteados.

¿Qué otras cosas puedo limpiar con vaselina?

La vaselina se puede usar para mucho más que limpiar el tablero del auto. De hecho, originalmente se utiliza para preparar algunos productos de cosméticas como bálsamos labiales o hidratantes para la piel.

En el mundo de la cosmética, la vaselina se usa para hidratar una piel seca y agrietada. Normalmente, la piel de los codos, las rodillas y los talones suele perder hidratación. Con crema o vaselina se puede solucionar.

Otra opción o truco casero de belleza es usar vaselina para proteger los labios rotos o secos. Del mismo modo, este ingrediente sirve para proteger las manos, uñas y cutículas rasposas y quebradizas.

Cuando no tienes agua micelar o crema desmaquillante, puedes usar un poco de vaselina. Lo mismo para curar una nariz agrietada, cuidar unas pestañas que se caen mucho y proteger tatuajes recién hechos.

En la casa, la vaselina se usa para limpiar y dar brillo a los muebles de madera, eliminar las manchas opacas de los tapizados de cuero, arreglar una cerradura trabada y proteger la goma de la hedarea para que no se seque.