Trucos caseros que sí funcionan: cómo limpiar y blanquear el trapo de piso del baño

Truco casero: cómo limpiar y desinfectar el trapo de piso del baño

Limpiar el baño no es solo limpiar el inodoro. Luego de cada limpieza profunda de la ducha, el lavamanos, la mampara, el espejo y los pisos, es necesario realizar una desinfección de los trapos que usamos para ello, sobre todo el trapo de piso.

Te dejo tres opciones de truco casero para limpiar los trapos de piso del baño y mantenerlos blancos, sin olor, sin humedad y sin gérmenes.

Para cada truco casero es importante tomar algunas medidas de seguridad, diluir los productos en agua y limpiar con guantes.

trapo en remojo Realiza una limpeiza de los trapos luego de cada uso.

La primera opción de truco casero consiste en limpiar el trapo del baño usando lavandina. La lavandina es un producto desinfectante altamente poderoso, pero del que no tenemos que abusar. Coloca los trapos de piso del baño en un balde con agua y unas gotas de lavandina en gel. Deja que repose por unos 15 minutos y enjuaga con bastante agua. Otra opción para limpiar los trapos del baño es utilizar agua caliente. Cuando hervimos los trapos en agua, eliminamos la suciedad y ablandamos la mugre pegada. Finalmente, puedes realizar un truco casero con vinagre blanco. Si dejas en remojo los trapos de piso con agua y vinagre blanco de limpieza, puedes blanquear la tela y de paso neutralizar el olor a humedad. No mezcles vinagre con otros productos químicos abrasivos.

Opciones de trucos caseros para limpiar el baño

limpiar grifería Un baño limpio es un baño seguro y libre de microorganismos.

Para limpiar otras partes del baño, siempre puedes recurrir a un truco casero. Con vinagre, por ejemplo, se puede limpiar el inodoro, los espejos, los pisos y los hongos en las paredes.

También puedes ablandar el sarro de las cañerías y la grifería usando un poco de vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Ambos ingredientes evitan que la cañería se tape y el sarro se acumule.

Para eliminar y controlar la humedad del ambiente, lo ideal es mantener una buena ventilación en el baño. También puedes colocar bolsitas con arroz o bicarbonato para absorberla.