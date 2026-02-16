Cómo limpiar una botella de vidrio muy angosta: gracias a un truco casero

Lavar los platos, limpiar la cocina, desinfectar los utensilios y enjuagar botellas llenas de suciedad son tareas de la casa que se pueden agilizar con algún truco casero. Hoy te explico cómo limpiar una botella de vidrio muy angosta usando una esponja y un imán.
Cómo limpiar las botellas de vidrio angostas o frascos pequeños
Para limpiar una botella muy sucia, llena de sarro o restos de salsa, solo necesitas un pequeño truco casero. Cuando los picos de las botellas son muy angostos, cuesta mucho introducir la mano para refregar bien con la esponja de platos. En este caso, la única opción es colocar la esponja en remojo con algún ingrediente abrasivo y esperar a que ablande la mugre.
Si eso no sucede, vas a tener que recurrir a un truco casero un poco más complejo, pero super útil. Vas a necesitar una esponja metálica, detergente y un imán. A continuación te dejo un video para que puedas seguir mejor el paso a paso de este truco casero.
Simplemente debes colocar un poco de agua con detergente en el interior de la botella, agitar un poco e introducir la esponja metálica, tal como se ve en el tutorial.
Luego, utiliza el imán por la parte de afuera de la botella para mover la esponja que está en el interior y, de esta manera, vas a poder refregar la mugre interna que no logras alcanzar con las manos.
Es un truco casero que se puede realizar en botellas y frascos de vidrio. Lo mejor es no limpiar botellas de metal o acero que se puedan rayar.
Otras opciones de truco casero para limpiar una botella
También puedes realizar un truco casero con un puñado de arroz crudo. Si colocas un puñado de arroz crudo en el interior de la botella, con un poco de agua y unas gotas de detergente. Agita la botella como si fuera una coctelera para raspar toda la suciedad y enjuaga para retirar el arroz.
Para limpiar y desinfectar termos con mucho sarro, lo mejor es usar vinagre blanco o jugo de limón. El ácido de ambos ingredientes ablanda los restos de sarro pegados, los hongos, el óxido, los malos olores y cualquier pegote.
Por otro lado, para limpiar las manchas y olores más persistentes, puedes colocar un poco de bicarbonato de sodio en el interior y enjuagar varias veces con agua. Si combinas bicarbonato de sodio con vinagre, puedes obtener un efecto más efervescente.