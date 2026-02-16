Cómo limpiar una botella de vidrio muy angosta: gracias a un truco casero

Embed - Jeff & Lauren on Instagram: "Easy way to clean tough to reach places! Use a magnet and steel wool for scubbing hard to clean jugs and containers! #cleaning #hometips #springcleaning #magnets" View this post on Instagram

Simplemente debes colocar un poco de agua con detergente en el interior de la botella, agitar un poco e introducir la esponja metálica, tal como se ve en el tutorial.

Luego, utiliza el imán por la parte de afuera de la botella para mover la esponja que está en el interior y, de esta manera, vas a poder refregar la mugre interna que no logras alcanzar con las manos.

Es un truco casero que se puede realizar en botellas y frascos de vidrio. Lo mejor es no limpiar botellas de metal o acero que se puedan rayar.

Otras opciones de truco casero para limpiar una botella

También puedes realizar un truco casero con un puñado de arroz crudo. Si colocas un puñado de arroz crudo en el interior de la botella, con un poco de agua y unas gotas de detergente. Agita la botella como si fuera una coctelera para raspar toda la suciedad y enjuaga para retirar el arroz.

arroz El arroz arrastra y remueve la mugre pegada en la botella.

Para limpiar y desinfectar termos con mucho sarro, lo mejor es usar vinagre blanco o jugo de limón. El ácido de ambos ingredientes ablanda los restos de sarro pegados, los hongos, el óxido, los malos olores y cualquier pegote.

Por otro lado, para limpiar las manchas y olores más persistentes, puedes colocar un poco de bicarbonato de sodio en el interior y enjuagar varias veces con agua. Si combinas bicarbonato de sodio con vinagre, puedes obtener un efecto más efervescente.