Mezclar cáscara de manzana con sal: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Uno de los usos más destacados de esta mezcla es como abrillantador de metales. Si tus ollas de acero inoxidable o tus utensilios de aluminio han perdido su brillo original debido al uso constante, este truco es la solución definitiva.

Al esparcir sal sobre la superficie y frotar con la parte interna de la cáscara, notarás cómo la opacidad y las manchas de agua desaparecen casi instantáneamente.

esponja cocina poliuretano La esponja puede ser reemplazada con elementos caseros.

Para aplicar este truco correctamente, el proceso es muy sencillo: solo necesitas esparcir una capa de sal de grano fino o medio sobre el objeto a tratar y utilizar la cáscara fresca como si fuera una esponja natural.

Además de su poder de limpieza, la combinación de cáscara de manzana y sal funciona como un excelente neutralizador de olores en cualquier parte de tu casa.

Beneficios de utilizar mezclas caseras