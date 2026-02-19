El Gobierno le adjudicó a dos empresas la reforma del Acceso Este en el tramo de Maipú

Acceso Este tramo en Maipú La obra del Acceso Este que se adjudicó este jueves es la que comprende el tramo de Maipú que llega hasta Arturo González en el límite con Guaymallén.

Mientras que del segundo tramo, que comprende desde Cervantes a calle Lamadrid, se hará cargo la empresa Ceosa que había presentado una oferta corregida de $28.721.905.851,84.

"A la obra en total la hemos adjudicado con un 16% por debajo del presupuesto oficial y es una obra que tiene 12 meses de ejecución", confirmó la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui.

Si bien esta adjudicación ya sorteó la habilitación del Consejo de la Obra Pública, ahora el proceso formal exige que pase por Contaduría General, a dictamen legal y de ahí a la Fiscalía de Estado.

Cómo es el proyecto para reformar ese tramo del Acceso Este

Del enorme proyecto de reforma de la Ruta 7 se podría decir que el primer tramo, que va desde calle Lamadrid de Maipú hasta el límite con Guaymallén, es el menos complejo.

Esa reforma tiene casi 19 kilómetros y se dividirá en dos tramos: el primero va de Lamadrid hasta Cervantes, en donde está previsto reencarpetar toda la traza en ambos sentidos e incluirá rotondas de ingreso de las calles Cervantes, Medina, Las Margaritas y San Pedro.

Obra de la ruta 7 en el tramo de Maipú

En tanto que el segundo tramo, de Cervantes hasta Arturo González (que es el límite con Guaymallén), incluye el reecarpetado de calle Bandera de los Andes y también las rotondas de Serpa y Don Bosco.

Está previsto que todo ese trabajo se concrete en un año y en principio no sería necesario hacer cortes totales de la Ruta 7, porque se trabajaría por tramos y se habilitaría el carril contrario para la circulación.