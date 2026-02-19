El Gobierno ya adjudicó el primer tramo de la reforma del Acceso Este, que abarca casi 19 kilómetros en la comuna de Maipú. Las empresas beneficiadas son José Cartellone Construcciones Civiles S.A. y Ceosa, que se harán cargo de los dos tramos en que se divide esa obra.
El Gobierno le adjudicó a dos empresas la reforma del Acceso Este en el tramo de Maipú
José Cartellone y Ceosa se quedaron con la reforma del Acceso Este en esos 19 kilómetros de la comuna de Maipú. Debería hacerse en 12 meses
Según confirmaron desde la Subsecretaría de Infraestructura, la obra se repartió de la siguiente manera:
El primer tramo que va de la calle Arturo González hasta Cervantes quedó en manos de la firma Cartellone que presentó una oferta de $19.801.759.991,66.
Mientras que del segundo tramo, que comprende desde Cervantes a calle Lamadrid, se hará cargo la empresa Ceosa que había presentado una oferta corregida de $28.721.905.851,84.
"A la obra en total la hemos adjudicado con un 16% por debajo del presupuesto oficial y es una obra que tiene 12 meses de ejecución", confirmó la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui.
Si bien esta adjudicación ya sorteó la habilitación del Consejo de la Obra Pública, ahora el proceso formal exige que pase por Contaduría General, a dictamen legal y de ahí a la Fiscalía de Estado.
Cómo es el proyecto para reformar ese tramo del Acceso Este
Del enorme proyecto de reforma de la Ruta 7 se podría decir que el primer tramo, que va desde calle Lamadrid de Maipú hasta el límite con Guaymallén, es el menos complejo.
Esa reforma tiene casi 19 kilómetros y se dividirá en dos tramos: el primero va de Lamadrid hasta Cervantes, en donde está previsto reencarpetar toda la traza en ambos sentidos e incluirá rotondas de ingreso de las calles Cervantes, Medina, Las Margaritas y San Pedro.
En tanto que el segundo tramo, de Cervantes hasta Arturo González (que es el límite con Guaymallén), incluye el reecarpetado de calle Bandera de los Andes y también las rotondas de Serpa y Don Bosco.
Está previsto que todo ese trabajo se concrete en un año y en principio no sería necesario hacer cortes totales de la Ruta 7, porque se trabajaría por tramos y se habilitaría el carril contrario para la circulación.