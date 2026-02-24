Boca juega con Gimnasia de Chivilcoy en Salta por la Copa Argentina

Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Boca se enfrenta con Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por los 32avos de final de la Copa Argentina, con la obligación de ganar para no trasladar su mal momento a esta competencia.

Claudio Úbeda es muy cuestionado en Boca.

El encuentro, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y se podrá ver a través de TyC Sports y el árbitro será Facundo Tello.

Adam Bareiro podría debutar en Boca por la Copa Argentina.

Boca llega a este encuentro en un muy delicado momento, ya que ganó solo uno de sus últimos cinco partidos en el Torneo Apertura, mientras que en las últimas fechas no pasó del cero como local ante Platense y Racing, por lo que el hincha hizo sentir su descontento.

Es por esta razón que una eliminación en la Copa Argentina podría ser un golpe de KO para su director técnico, Claudio Úbeda, quien es duramente cuestionado desde antes del inicio del 2026.

