Godoy Cruz: la casa está en orden

godoy cruz san martin 2 Andino y Morán, de lo mejorcito de un pálido empate. Foto: Axel Lloret/UNO

La defensa, sacando a Federico Rasmussen, fue de las entrañas del club. Enorme partido de Juan Segundo Morán (asistencia mediante para el gol que no fue), personalidad y buen manejo de pelota. El tándem con su compadre Andino por izquierda es para ilusionarse el tiempo que dure (y pensar que apenas tienen 19 años).

Justamente, Santino Andino y Facundo Altamira le dieron el poco fútbol ofensivo al equipo. Desgaste por las bandas, corridas, pimienta y entrega. Chulu inició el falso gol de Auzmendi y Willy metió un centro-arco que desactivó Borgogno. Lo poco que reflejó el compacto.

Mateo Mendoza siempre cumple y Valverde tuvo una fulera en un puesto que no es el suyo: de lateral, el canterano entregó el alma y cumplió, y eso que tuvo un mano a mano picantísimo contra Tijanovich por la banda.

El "que se vayan todos, que no quede ni uno solo" los exime. Los pibes del club son un salvataje ante un presente que sigue siendo delicado. Juegan como grandes y crecen a los golpes, pero siempre dando la cara. Bienvenidos a la adultez.

El mensaje de Agustín Valverde para el hincha de Godoy Cruz y lo que sigue para el Tomba

Sobre el final del encuentro, los simpatizantes de Godoy Cruz hicieron sentir su malestar por el difícil momento que atraviesa el equipo en la competencia de Primera División. Sobre los cantos de la gente, Agustín Valverde decidió enviar un mensaje de tranquilidad. "Es entendible, yo lo vivo también como hincha y les digo que se queden tranquilos que, de parte nuestra, vamos a conseguir lo que nos merecemos".

En ese sentido, el mediocampista se refirió al grupo que integra con los chicos de la cantera del club, como una parte del plantel que juega este tipo de partidos de una manera especial. "Los chicos de la casa hemos jugado ya algunos de estos partidos y siempre queremos jugarlos".