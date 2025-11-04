Torneo Clausura: cómo está la clasificación a los playoffs y la tabla anual faltando solo dos fechas

Los ocho clasificados de la zona A serían por ahora Boca (23), Unión (23), Central Córdoba (22), Barracas Central (21), Estudiantes (21), Banfield (20), Belgrano (19) y Tigre (19), mientras que cerca están Racing (19), Defensa y Justicia (19), Huracán (19) y Argentinos Juniors (18). Ya sin chances quedaron Independiente Rivadavia (12), Aldosivi (12) y Newell's (11).

banfield 1 Banfield ganó el clásico, se salvó del descenso y por ahora va a los playoffs.

En el grupo B ya están clasificados Rosario Central (30), Deportivo Riestra (27), Lanús (26) y Vélez (25) y los acompañarían por ahora San Lorenzo (22), River (21), San Martín (SJ) (18) y Talleres (17), aunque si los sanjuaninos descienden dejarán un cupo libre y eso acrecienta las chances que aún conservan Sarmiento (16), Gimnasia La Plata (16), Atlético Tucumán (15) e Instituto (15) y con posibilidades solo matemáticas quedan Independiente (12), Platense (12) e incluso Godoy Cruz (11).

La tabla anual que clasifica a las copas

Rosario Central ya se metió en la Copa Libertadores por haberse asegurado el primer lugar en la tabla anual con 66 puntos, Boca (56) tiene casi abrochada la segunda plaza y River (52) hasta ahora iría al repechaje.

river 1 River se está metiendo en el repechaje de la Copa Libertadores.

Cerca, por ahora en Copa Sudamericana, están Argentinos Juniors (51), Riestra (51), San Lorenzo (49) Racing (47), Barracas Central (47) y Tigre (46), mientras que con chances están Lanús (46), Huracán (46), Estudiantes (42), Independiente (41) y Central Córdoba (40), Más lejos quedaron Independiente Rivadavia (39), Vélez (39) y Defensa y Justicia (38).

Las chances de todos estos equipos también dependerán de que se liberen cupos según quien sea campeón del Clausura o la suerte que corran Lanús en la Sudamericana y Argentinos en la Copa Argentina.

La lucha por la permanencia

Hay dos descensos a la Primera Nacional y se definen uno por la tabla de promedios y otro por la tabla anual, y por ahora los últimos de las dos son Aldosivi y San Martín de San Juan, que estarían descendiendo.

En los promedios ambos tienen 0,900 y son superados por Sarmiento (1) y Gimnasia La Plata (1,166). En la anual suman 27 unidades y aún pueden superar a Godoy Cruz (28), Talleres (30), Newells (30), Sarmiento (31), Atlético Tucumán (31), Gimasia La Plata (32) y hasta Instituto (33).