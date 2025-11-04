Lanzaron descuentos de 20% para mendocinos en vuelos a Buenos Aires

tienda de almundo en mendoza Una de las tiendas de Almundo en Mendoza. Foto: Almundo.

Conectividad y turismo

Mema y Testa estuvieron con autoridades de Almundo, la empresa del grupo CVC Argentina para dar detalles de la alianza estratégica con la aerolínea low cost Flybondi, destinada a fortalecer la conectividad y el turismo nacional. En conjunto, las firmas brindarán un beneficio de 20% de descuento en viajes de cabotaje para residentes de provincias argentinas, entre las que se encuentra Mendoza.

El beneficio se encuentra disponible en las 180 tiendas que Almundo tiene en todo el país. En la provincia está disponible en las tiendas de Mendoza Plaza Shopping, de Peatonal, del Portal Los Andes y de Lomas Plaza Comercial.

El descuento para los mendocinos aplica para la ruta Mendoza-Buenos Aires de Flybondi . Se puede optar sólo por tramo de ida o bien tramos de ida y vuelta (estimado en cerca de $140.000 según las fechas y horarios) y puede utilizarse en cualquier fecha sin restricciones de temporada. Estará vigente para vuelos a realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para acceder al beneficio, los pasajeros deberán acreditar residencia en la ciudad de origen o destino de la ruta al momento de la compra, presentando su DNI como comprobante.

Por ejemplo, un pasajero con residencia en Mendoza podrá aplicar el descuento en la ruta Buenos Aires-Mendoza (BUE–MDZ) acreditando domicilio con su documento. No aplica para pasajeros residentes en CABA o provincia de Buenos Aires.

flybondi Para los vuelos a Buenos Aires por Flybondi los mendocinos accederán a un descuento de 20% Foto. Flybondi

Mema comentó al respecto: “Estamos muy contentos con la consolidación de Mendoza como plaza turística, de eventos importantes, de convenciones; pero también celebramos cuando hay beneficios como este para los mendocinos que viajan fuera de la provincia. Nos interesa porque, en definitiva, sigue siendo un beneficio”.

Testa agregó que “el Gobierno de Mendoza trabaja cotidianamente con representantes del sector privado para favorecer el desarrollo de los negocios en nuestra provincia y el favorecimiento de los negocios tiene mucho que ver con la conectividad. Por eso acompañamos a Almundo y Flybondi en este anuncio”.

“Esta alianza con Flybondi refuerza nuestro compromiso de acercar oportunidades de viaje a todos los rincones del país. Queremos que cada vez más mendocinos puedan conectar con nuevos destinos, de manera accesible y con el respaldo de nuestras tiendas en todo el territorio argentino”, señaló Juan García, director comercial de Almundo.

“En Flybondi trabajamos para que nuestro propósito de dar la libertad de volar llegue a cada vez más personas. Por eso celebramos esta alianza con Almundo, que nos permite generar nuevas oportunidades de viaje y seguir impulsando el turismo interno”, sostuvo Federico Pastori, director comercial de Flybondi.

Este descuento aplica a todos los medios de pago, con beneficios exclusivos en bancos provinciales.

Fuente: Gobierno de Mendoza.