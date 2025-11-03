Retrasos y caos en los aeropuertos de Nueva York

aeropuerto nueva york efe 2

Efecto dominó en los vuelos de Nueva York

Los retrasos en Newark están impactando también en los otros grandes aeropuertos de Nueva York: John F. Kennedy (JFK) y LaGuardia. Cuando Newark se congestiona, las operaciones en las otras terminales suelen verse afectadas, generando un efecto dominó en toda la región.

Por eso, la FAA recomienda a los pasajeros, especialmente a quienes vuelan hacia o desde Estados Unidos, revisar el estado de sus vuelos antes de salir hacia el aeropuerto.

El viernes, la FAA ya había suspendido temporalmente las operaciones en JFK y LaGuardia por la escasez de controladores y los fuertes vientos. Días antes, también se había impuesto una pausa en Newark.

Otros aeropuertos también afectados

La situación no se limita a la costa Este. Este domingo, el aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX) registró demoras promedio de una hora por falta de personal.

Los controladores aéreos, considerados empleados esenciales, siguen trabajando pese a no cobrar sus sueldos. Sin embargo, el agotamiento y los problemas de salud llevaron a muchos a ausentarse, lo que agrava aún más la crisis.