Para quienes extrañan los sabores de casa, existen mercados y tiendas especializadas en Nueva York y Miami que ofrecen productos como alfajores, cortes de carne argentina, yerba mate, facturas, dulces y más. También opciones en línea que envían con calidad y garantía. Acá un recorrido por lo mejor.
Tiendas argentinas en Nueva York y Miami que no te podés perder
Descubrí mercados, gourmet y tiendas donde conseguir productos argentinos en Nueva York y Miami: alfajores, cortes de carne, yerba mate y más