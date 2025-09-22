Inicio Mundo Nueva York
Tiendas argentinas en Nueva York y Miami que no te podés perder

Descubrí mercados, gourmet y tiendas donde conseguir productos argentinos en Nueva York y Miami: alfajores, cortes de carne, yerba mate y más

Jimena Díaz
Existen mercados y tiendas especializadas en Nueva York y Miami que ofrecen productos como alfajores, cortes de carne argentina, yerba mate y dulce de leche.

Para quienes extrañan los sabores de casa, existen mercados y tiendas especializadas en Nueva York y Miami que ofrecen productos como alfajores, cortes de carne argentina, yerba mate, facturas, dulces y más. También opciones en línea que envían con calidad y garantía. Acá un recorrido por lo mejor.

  • Nahuen Gourmet Market (Doral y Key Biscayne): mercado gourmet con excelente selección de productos auténticos argentinos, platos ya hechos como empanadas, bakery, cortes de carne para asar. Ambiente cálido y servicio tradicional.
  • Gauchos Gourmet Market: tienda especializada con alimentos típicos (yerba, alfajores, dulce de leche) entre otros, gran variedad.
  • Bay Supermarket en Normandy Drive: reconocido por su selección de carnes, productos importados, y los argentinos lo recomiendan mucho como punto de referencia.
  • Graziano’s – Restaurants & Mercados: además de restaurante, funciona como mercado con cortes argentinos, productos auténticos y atención para quienes buscan calidad.
  • La Estancia Argentina (Aventura, Hallandale): estilo bistro & mercado, ideal para comprar productos y también para llevar comidas listas, empanadas, productos secos, vinos.

En Nueva York:

  • Algunas tiendas que aparecen en Yelp como “Argentina Market” ofrecen productos típicos: mercados latinoamericanos que tienen sección argentina, carnicerías latinas que traen cortes especiales, tiendas gourmet.

Alternativas en línea

  • Pampa Direct: marketplace con más de 10.000 productos argentinos y uruguayos: alfajores, yerba, dulce de leche, camisetas, libros en español, etc. Realiza envíos a Estados Unidos y el exterior. Buena opción si no vivís justo cerca de mercado físico.
Hay tiendas especializadas en Miami y Nueva York que venden productos típicos argentinos.

Consejos para elegir bien

  • Carnes para asado: cortes como matambre, vacío, costillar. Preguntar en tiendas como Bay o Graziano’s, muchos ofrecen cortes frescos importados.
  • Dulces y repostería: alfajores, facturas, bizcochos. Verificá fecha de vencimiento al comprarlos importados, ya que la cadena de frío puede afectar.
  • Bebidas: yerba mate, vino argentino, limonadas gaseosas. Mercado argentino o secciones latinas de supermercados grandes también lo tienen.
  • Productos secos/importados: harinas, dulces, conservas. Comprar online puede verse con costos de envío, pero tiendas locales también tienen algunos productos.

Recrear los sabores de casa

Para los argentinos que viven en Nueva York o Miami, poder recrear los sabores de casa es posible, ya sea yendo a mercados locales o comprando en línea.

Es útil armar un recorrido previo, chequear los horarios de estos mercados (muchos tienen horarios especiales los fines de semana), comparar precios entre tiendas físicas y envíos online, y aprovechar promociones o descuentos.

