Tiendas argentinas en Nueva York y Miami que no te podés perder

Nahuen Gourmet Market (Doral y Key Biscayne): mercado gourmet con excelente selección de productos auténticos argentinos, platos ya hechos como empanadas, bakery, cortes de carne para asar. Ambiente cálido y servicio tradicional.

En Nueva York:

Algunas tiendas que aparecen en Yelp como “Argentina Market” ofrecen productos típicos: mercados latinoamericanos que tienen sección argentina, carnicerías latinas que traen cortes especiales, tiendas gourmet.

Alternativas en línea

Pampa Direct: marketplace con más de 10.000 productos argentinos y uruguayos: alfajores, yerba, dulce de leche, camisetas, libros en español, etc. Realiza envíos a Estados Unidos y el exterior. Buena opción si no vivís justo cerca de mercado físico.

Consejos para elegir bien

Carnes para asado : cortes como matambre, vacío, costillar. Preguntar en tiendas como Bay o Graziano’s, muchos ofrecen cortes frescos importados.

: cortes como matambre, vacío, costillar. Preguntar en tiendas como Bay o Graziano’s, muchos ofrecen cortes frescos importados. Dulces y repostería : alfajores, facturas, bizcochos. Verificá fecha de vencimiento al comprarlos importados, ya que la cadena de frío puede afectar.

: alfajores, facturas, bizcochos. Verificá fecha de vencimiento al comprarlos importados, ya que la cadena de frío puede afectar. Bebidas : yerba mate, vino argentino, limonadas gaseosas. Mercado argentino o secciones latinas de supermercados grandes también lo tienen.

: yerba mate, vino argentino, limonadas gaseosas. Mercado argentino o secciones latinas de supermercados grandes también lo tienen. Productos secos/importados: harinas, dulces, conservas. Comprar online puede verse con costos de envío, pero tiendas locales también tienen algunos productos.

Recrear los sabores de casa

Para los argentinos que viven en Nueva York o Miami, poder recrear los sabores de casa es posible, ya sea yendo a mercados locales o comprando en línea.

Es útil armar un recorrido previo, chequear los horarios de estos mercados (muchos tienen horarios especiales los fines de semana), comparar precios entre tiendas físicas y envíos online, y aprovechar promociones o descuentos.