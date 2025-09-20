Inicio Mundo Nueva York
Comunidad argentina y latina en Nueva York: datos que conviene conocer

Datos sobre argentinos en Nueva York, servicios consulares, educación e integración latina. Qué necesitan quienes viven o planean mudarse allí

La comunidad argentina en Estados Unidos es pequeña pero con características destacadas dentro del universo latino. Aunque no hay cifras exactas muy recientes solo para la ciudad de Nueva York, se sabe que alrededor del 10 % de los argentinos del país vive en ese estado.

Según un informe del Pew Research Center, en 2021 había cerca de 290.000 hispanos de origen argentino en todo el país, creciendo un 169 % desde el año 2000, lo que se traduce en decenas de miles de personas.

La comunidad argentina en el panorama latino

Dentro de los inmigrantes sudamericanos, los argentinos suelen tener niveles relativamente altos de educación y mejores ingresos medianos que otros grupos latinos. Por ejemplo, el mismo reporte de Pew señala que aproximadamente un 46 % de los argentinos mayores de 25 años tienen título universitario o superior, frente a cerca del 20 % para los hispanos en general.

Vista de Manhattan en Nueva York, la ciudad elegida por los argentinos. Cr&eacute;dito: Freepik.

Vista de Manhattan en Nueva York, la ciudad elegida por los argentinos. Crédito: Freepik.

Además, entre los inmigrantes sudamericanos en Estados Unidos, quienes provienen de Argentina son también los que tienen una mayor proporción de naturalización (esto es, convertirse en ciudadanos estadounidenses), y mayor estabilidad laboral en puestos técnicos o profesionales.

Servicios y espacios de apoyo para argentinos en Nueva York

  • Consulado General de Argentina en Nueva York: ubicado en 12 West 56th Street. Atiende trámites de visas, documentos, legalizaciones y ofrece actividades culturales y comunitarias para argentinos residentes en NY, Nueva Jersey y otros estados cercanos.
  • Comunidad Argentina Cultural Centers: caben mencionar centros como el Argentine Cultural Center en Long Beach, NY, que promueven eventos, talleres, música, comida y actividades sociales para mantener lazos culturales.
  • Organizaciones de servicios para inmigrantes latinos: grupos como Cabrini Immigrant Services NYC ofrecen apoyo en educación, participación cívica, acceso a servicios legales o sociales, lo cual es muy relevante para quienes tienen barreras de idioma o de documentación.

Desafíos y oportunidades

  • Uno de los desafíos principales para los argentinos, como para otros latinos, es el arrendamiento: muchos inmigrantes latinos en NYC enfrentan dificultades con los alquileres, alto costo de vivienda y exigencias de documentos.
  • Otro desafío es la barrera del idioma, aunque la mayoría de los argentinos tienen un nivel educativo elevado, parte importante puede no tener dominio avanzado de inglés, lo que impacta en empleos, trámites o integración. Según datos de Migration Policy Institute, entre los sudamericanos, los argentinos tienen una menor proporción con dificultades de idioma en comparación a otros países, pero sigue siendo un aspecto a trabajar.

Argentinos en Nueva York

La comunidad argentina en Nueva York se integra dentro de un panorama latino diverso y en constante crecimiento. Con altos niveles de educación y participación profesional, los argentinos encuentran oportunidades en sectores culturales, académicos y de servicios, aunque enfrentan desafíos como el costo de vida en Estados Unidos y la necesidad de adaptarse a un mercado laboral competitivo.

Contar con redes comunitarias, apoyo consular y organizaciones latinas locales resulta clave para quienes ya viven en la ciudad o planean mudarse, fortaleciendo así los lazos entre Argentina y Estados Unidos en una de las metrópolis más dinámicas del mundo.

Fuentes: Pew Research Center, Migration Policy Institute, Consulado General de la República Argentina en Nueva York, NYC Mayor’s Office of Immigrant Affairs.

