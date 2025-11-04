No es El Calafate: el pueblo con los mejores paisajes para hacer trekking

A 220 kilómetros al norte de El Calafate, está ubicado el pueblo El Chaltén. Se accede por la Ruta Nacional 40, que está pavimentada, en 3 horas desde el aeropuerto. Consta de un puñado de calles: avenida principal con hostels de madera, un centro de turistas con mapas 3D y un río Chorrillo del Salto que ruge al fondo. Fundado en 1985 para afirmar soberanía frontera, hoy es municipio con 800 viviendas censadas.

pueblo el chalten 2 El pueblo es uno de los más bellos de la Patagonia.

El pueblo de la Patagonia para hacer trekking

El rey del pueblo es el sendero Laguna de los Tres, que incluye un trekking de 10 kilómetros en la ida (5 horas), culminando en una laguna glaciar con vista frontal al Fitz Roy. El camino pasa por bosques de lenga y miradores como el del Cóndor. Otra joya es el Chorrillo del Salto con una cascada de 20 metros ideal para picnics.