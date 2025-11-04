No es El Calafate: el pueblo con los mejores paisajes para hacer trekking

¿Tenés ganas de conocer los paisajes de la Patagonia? En vez de los circuitos abarrotados de El Calafate, apostá por un pueblo nacido para caminantes. Está en la provincia de Santa Cruz, con poco más de 1.500 habitantes y es la capital nacional del trekking, con rutas gratuitas a lagunas turquesas y picos graníticos. Este asentamiento al borde del Parque Nacional Los Glaciares es un campamento base para montañistas y familias que buscan la Patagonia cruda.
A 220 kilómetros al norte de El Calafate, está ubicado el pueblo El Chaltén. Se accede por la Ruta Nacional 40, que está pavimentada, en 3 horas desde el aeropuerto. Consta de un puñado de calles: avenida principal con hostels de madera, un centro de turistas con mapas 3D y un río Chorrillo del Salto que ruge al fondo. Fundado en 1985 para afirmar soberanía frontera, hoy es municipio con 800 viviendas censadas.
El pueblo de la Patagonia para hacer trekking
El rey del pueblo es el sendero Laguna de los Tres, que incluye un trekking de 10 kilómetros en la ida (5 horas), culminando en una laguna glaciar con vista frontal al Fitz Roy. El camino pasa por bosques de lenga y miradores como el del Cóndor. Otra joya es el Chorrillo del Salto con una cascada de 20 metros ideal para picnics.
Para los turistas que le gusta la adrenalina hay varias opciones en El Chaltén: escalada en roca, kayak en el Lago del Desierto o mountain bike por 40 kilómetros de trails en el Valle del Río de las Vueltas. En temporada alta (octubre-abril), el Festival de Trekking suma charlas de andinistas y proyecciones de documentales.
Los sabores patagónicos brillan en este pueblo: cordero fueguino al asador con malbec de bodegas cercanas, trucha salmonada con salsa de calafate y guiso de lentejas con chorizo de ciervo. La cerveza artesanal con lúpulo local y pizzas de masa madre son las mejores opciones.
El Chaltén es un destino épico en Santa Cruz, donde picos legendarios y trails infinitos forjan aventuras inolvidables. Sus lagunas heladas, vientos rugientes y comunidad de montañistas lo coronan como el pueblo para conquistar la Patagonia a pie, regresando con ampollas en los pies y el alma expandida.