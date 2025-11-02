Qué dijo Franco Colapinto en la previa del GP de Brasil

También se trata de una fecha especial porque hay fuertes rumores que indican que Alpine va a aprovechar la oportunidad y el contexto para anunciar que el argentino se convertirá en piloto titular, aunque por el momento no hay nada confirmado.

Cuando defendía los colores de Williams el nacido en Pilar quedó gratamente sorprendido por el gran acompañamiento que tuvo durante los tres días de competencia y espera que se repita el próximo fin de semana: "Sé que mis verdaderos aficionados siguen apoyándome a pesar de las dificultades".

"En 2024 probablemente obtuve mejores resultados, y eso probablemente hizo que los argentinos se interesaran un poco más en las carreras", explicó sobre su llegada a la F1 y el fanatismo que despertó entre los argentinos.

El monoplaza de Alpine es considerablemente más lento que el resto de las escuderías, sin embargo Colapinto es positivo: "Estoy seguro de que lo entienden, pueden ver cuál es la situación en este momento y, para ser honesto, estoy muy concentrado en mi trabajo".

"Este año estamos teniendo más dificultades, pero los verdaderos fans siguen ahí, y eso es lo más importante. Sé que habrá muchos en Brasil, espero que tantos como el año pasado, y estaré feliz de verlos a todos", concluyó Franco Colapinto.

Circuito del GP de Brasil Franco Colapinto buscará mejorar lo realizado durante 2025 en Interlagos.

El cronograma de Franco Colapinto en el GP de Brasil

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1: Desde las 11.30 hasta las 12.30.

Clasificación Sprint: Desde las 15.30 hasta las 16.15.

Sábado 8 de noviembre

Sprint del GP de Brasil : Desde las 11 hasta las 12.

: Desde las 11 hasta las 12. Clasificación: Desde las 15 a las 16.

Domingo 9 de noviembre

Carrera: A partir de las 14.

Los horarios de las próximas competencias de Colapinto