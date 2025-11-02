Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
En Interlagos

Qué dijo Franco Colapinto en la previa del GP de Brasil

Franco Colapinto se prepara para ser parte de una nueva cita de la Fórmula 1 donde esperan una gran cantidad de hinchas argentinos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es en Interlagos en el GP de Brasil donde el viernes 7 de noviembre tendrá las prácticas libres durante la mañana mientras que en la tarde se realizarán las clasificaciones para la carrera de Sprint que se llevará adelante el sábado.

En 2024, el rendimiento del argentino en esa pista no fue bueno, ya que quedó fuera de competencia tras protagonizar un duro accidente. Además, en la previa de las pruebas clasificatorias recibió la noticia del fallecimiento de su abuelo, lo que también afectó su desempeño final.

Franco Colapinto - Bizarrap
Se espera que muchos hinchas de Franco Colapinto se hagan presentes en Interlagos por la cercanía geográfica y porque se trata del penúltimo evento de la F1 que se realizará en América.

También se trata de una fecha especial porque hay fuertes rumores que indican que Alpine va a aprovechar la oportunidad y el contexto para anunciar que el argentino se convertirá en piloto titular, aunque por el momento no hay nada confirmado.

Cuando defendía los colores de Williams el nacido en Pilar quedó gratamente sorprendido por el gran acompañamiento que tuvo durante los tres días de competencia y espera que se repita el próximo fin de semana: "Sé que mis verdaderos aficionados siguen apoyándome a pesar de las dificultades".

"En 2024 probablemente obtuve mejores resultados, y eso probablemente hizo que los argentinos se interesaran un poco más en las carreras", explicó sobre su llegada a la F1 y el fanatismo que despertó entre los argentinos.

El monoplaza de Alpine es considerablemente más lento que el resto de las escuderías, sin embargo Colapinto es positivo: "Estoy seguro de que lo entienden, pueden ver cuál es la situación en este momento y, para ser honesto, estoy muy concentrado en mi trabajo".

"Este año estamos teniendo más dificultades, pero los verdaderos fans siguen ahí, y eso es lo más importante. Sé que habrá muchos en Brasil, espero que tantos como el año pasado, y estaré feliz de verlos a todos", concluyó Franco Colapinto.

Circuito del GP de Brasil
El cronograma de Franco Colapinto en el GP de Brasil

Viernes 7 de noviembre

  • Prácticas Libres 1: Desde las 11.30 hasta las 12.30.
  • Clasificación Sprint: Desde las 15.30 hasta las 16.15.

Sábado 8 de noviembre

  • Sprint del GP de Brasil: Desde las 11 hasta las 12.
  • Clasificación: Desde las 15 a las 16.

Domingo 9 de noviembre

  • Carrera: A partir de las 14.

Los horarios de las próximas competencias de Colapinto

  • GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.
  • Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.
  • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.
  • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.

