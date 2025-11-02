Cómo quedó la Copa de Oro del Turismo Carretera tras la polémica con Santero y el triunfo de Canapino en Paraná

Embed

Santero no habló con la prensa, pero Werner lo acusó de golpearlo durante toda la largada.

Ya en la final, Agustín Canapino ganó de punta a punta y obtuvo su quinto triunfo (cuarto consecutivo) con el Chevrolet Camaro, seguido por los locales Agustín Martínez y Werner, segundo y tercero con Ford Mustang.

La cuarta cita de la Copa de Oro será desde el próximo 15 y 16 de noviembre en Toay, La Pampa.

El récord de Canapino en el TC

Canapino, con Chevrolet, se impuso en Paraná, y logró su cuarto triunfo consecutivo para alcanzar un récord histórico que comparte con cuatro leyendas del certamen.

Con este resultado, el tetracampeón se incorpora al selecto grupo de pilotos que lograron cuatro victorias consecutivas en la historia del TC: Dante Emiliozzi (1963), Jorge Cupeiro (1965), Roberto Mouras (1985) y Emilio Satriano (1990). Su racha lo coloca entre los referentes históricos de la categoría y marca un hito en su carrera.

Los 10 primeros de la Copa de Oro del Turismo Carretera