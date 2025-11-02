Cómo quedó la Copa de Oro del Turismo Carretera tras la polémica con Santero y el triunfo de Canapino en Paraná
Agustín Canapino ganó y se consolidó como líder de la Copa de Oro tras la fecha 13 del Turismo Carretera llevada a cabo en Paraná, donde Julián Santero estuvo involucrado en una maniobra polémica.
Por UNO
Agustín Canapino logró su cuarto triunfo consecutivo y se consolidó como líder de la Copa de Oro tras la fecha 13 del Turismo Carretera llevada a cabo en Paraná, donde Julián Santero estuvo involucrado en una maniobra polémica durante la tercera serie.
Luego de algunos toques laterales en la largada, El Mendocino Volador intentó adelantar a Mariano Werner por dentro y terminó haciendo un trompo al pisar el pasto e inmediatamente fue impactado por Otto Fritzler.
Con graves daños en el Mustang, estuvo en duda la participación del campeón defensor en la final donde finalmente largó desde el fondo y terminó en el puesto 25.
Santero no habló con la prensa, pero Werner lo acusó de golpearlo durante toda la largada.
Ya en la final, Agustín Canapino ganó de punta a punta y obtuvo su quinto triunfo (cuarto consecutivo) con el Chevrolet Camaro, seguido por los locales Agustín Martínez y Werner, segundo y tercero con Ford Mustang.
La cuarta cita de la Copa de Oro será desde el próximo 15 y 16 de noviembre en Toay, La Pampa.
El récord de Canapino en el TC
Canapino, con Chevrolet, se impuso en Paraná, y logró su cuarto triunfo consecutivo para alcanzar un récord histórico que comparte con cuatro leyendas del certamen.
Con este resultado, el tetracampeón se incorpora al selecto grupo de pilotos que lograron cuatro victorias consecutivas en la historia del TC: Dante Emiliozzi (1963), Jorge Cupeiro (1965), Roberto Mouras (1985) y Emilio Satriano (1990). Su racha lo coloca entre los referentes históricos de la categoría y marca un hito en su carrera.
Los 10 primeros de la Copa de Oro del Turismo Carretera