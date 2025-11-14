El Banco Ciudad subasta 15 celulares marca POCO desde $175.000: cómo participar

Subasta Banco Ciudad celulares marca POCO Las subastas online del Banco Ciudad son procesos de venta de bienes a través de una plataforma digital donde los interesados pujan por internet para convertirse en el mejor postor y adquirir el artículo.

En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que son artículos nuevos en cajas, sin controlar su funcionamiento y se venden en el estado que en se encuentran y exhiben. Una vez suscriptas las actas de entrega de conformidad y una vez retiradas las mercaderías del depósito, no se admitirán reclamos.

Banco Ciudad: se subastan celulares marca POCO

El detalle de los lotes indican que el Banco Ciudad subastará 15 celulares marca POCO. La subasta en modo electrónico se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre de 11 a 15.55. Todos los lotee tributan IVA alícuota 21% e impuestos internos alícuota 10,5%. No se realizan envíos.

Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

Subasta-Banco-Ciudad-celulares-marca-POCO-1 El Banco Ciudad llevará a cabo en noviembre una nueva subasta en la que se destaca el remate de varios celulares de la marcas POCO.

La exhibición presencial son los días 14 y 17 de noviembre, de 9 a 12, en los siguientes domicilios:

Lotes 1 al 48 en Chacra 226, 5ta. Sección Palmar, Paso de Los Libres, Corrientes

Lotes 49 al 69 en Av. San Martín 1101, Clorinda, Formosa

Contactos para exhibición y entrega:

Aduana de Paso de los Libres: Rita Vanesa Maya ( [email protected] )

) Aduana de Clorinda: Agüero, Miguel Ángel ( [email protected] )

Es necesario que las visitas acrediten identidad con DNI por motivos de seguridad.

Subasta del Banco Ciudad: detalles de los celulares marca POCO

6 teléfonos celular marca POCO C65 8GB RAM 128GB

4 teléfonos celular marca POCO C65 6GB RAM 128GB

5 teléfonos celular marca Xiaomi POCO C65 256GB

POCO es una marca de smartphones que originalmente fue una submarca de Xiaomi, pero se convirtió en una marca independiente a partir de 2020. Aunque funciona de forma autónoma, todavía es propiedad de Xiaomi y se vende a través de sus distribuidores oficiales.

Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad

El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.

Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/

Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación

Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas

Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.