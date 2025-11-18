Racing y River, con público en Avellaneda: cuándo se juega el cruce de octavos de final del Torneo Clausura

La APREVIDE podría resolver el levantamiento de la sanción impuesta a Racing y el partido frente a River, por los octavos de final del Torneo Clausura se jugaría con el público local en Avellaneda.
Fuentes oficiales revelaron que en estas horas se “llevarán a cabo una serie de reuniones entre los directivos y el organismo y luego se definirá si se confirma o no el fin de la clausura del recinto ubicado en Avellaneda por el recibimiento de los simpatizantes frente a Flamengo de Brasil en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Allí, los simpatizantes del conjunto albiceleste ingresaron al estadio y arrojaron fuegos de artificio y pirotecnia.
El documento que estipulaba el castigó informó que se le había recordado a Racing “la prohibición de manipular elementos de pirotecnia y de ingresar botellas de cualquier índole”. Además, “personal de CONMEBOL hizo expresa referencia a la prohibición de utilizar fuegos artificiales en el interior del estadio, destacando de manera específica que se encontraba terminantemente vedado su encendido en las tribunas por parte del público”.
Por su parte, el acta también remarcó que “al menos dos (2) personas sufrieron quemaduras y debieron ser trasladadas al Hospital Fiorito por lesiones leves ocasionadas por el uso de pirotecnia, sin registrarse consecuencias de mayor gravedad”.
El elenco dirigido por Gustavo Costas es reincidente debido a que el mismo recibimiento ocurrió en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2024 frente al Corinthians de Brasil.
La dirigencia de la Academia comandada por Diego Milito busca meter presión para poder disputar el duelo ante el Millonario con público y así aprovechar la localía ante un rival que viene golpeado -una victoria en los últimos cinco partidos- y que no encuentra el rumbo, pero que no deja de ser uno de los equipos de mayor importancia en la historia del fútbol argentino.
El último enfrentamiento entre ambos terminó con victoria de los de Núñez por 1-0 en los cuartos de final de la Copa Argentina con gol de Maximiliano Salas, cumpliendo la inexorable “Ley del ex” tras su polémica salida de Racing.
El duelo de octavos de final entre Racing y River sería programado para el próximo domingo 23 de noviembre.