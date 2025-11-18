Racing y River, con público en Avellaneda: cuándo se juega el cruce de octavos de final del Torneo Clausura

Por su parte, el acta también remarcó que “al menos dos (2) personas sufrieron quemaduras y debieron ser trasladadas al Hospital Fiorito por lesiones leves ocasionadas por el uso de pirotecnia, sin registrarse consecuencias de mayor gravedad”.

El elenco dirigido por Gustavo Costas es reincidente debido a que el mismo recibimiento ocurrió en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2024 frente al Corinthians de Brasil.

Racing quiere hacer valer la localía ante River

La dirigencia de la Academia comandada por Diego Milito busca meter presión para poder disputar el duelo ante el Millonario con público y así aprovechar la localía ante un rival que viene golpeado -una victoria en los últimos cinco partidos- y que no encuentra el rumbo, pero que no deja de ser uno de los equipos de mayor importancia en la historia del fútbol argentino.

El último enfrentamiento entre ambos terminó con victoria de los de Núñez por 1-0 en los cuartos de final de la Copa Argentina con gol de Maximiliano Salas, cumpliendo la inexorable “Ley del ex” tras su polémica salida de Racing.

El duelo de octavos de final entre Racing y River sería programado para el próximo domingo 23 de noviembre.