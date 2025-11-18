Inicio Sociedad PAMI
PAMI "Sonrisa Mayor": qué afiliado puede recibir atención odontológica a domicilio

Los jubilados y pensionados del PAMI que cumplen una serie de requisitos pueden recibir la atención odontológica a domicilio del programa "Sonrisa Mayor"

Marcos Barrera
Marcos Barrera
Quiénes son los afiliados al PAMI que pueden acceder al beneficio de recibir la atención odontológica a domicilio del programa Sonrisa Mayor.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido coloquialmente como PAMI, les brinda a un grupo particular de afiliados la posibilidad de acceder a la atención odontológica a domicilio, correspondiente al programa "Sonrisa Mayor". Siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos.

"Sonrisa Mayor" es el programa nacional de atención odontológica integral de PAMI que garantiza las prestaciones odontológicas a los jubilados y pensionados afiliados y fortalece la prevención de las patologías bucodentales más frecuentes.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores.

Estos afiliados del PAMI pueden acceder a la atención odontológica a domicilio

Según el programa "Sonrisa Mayor" del PAMI, los únicos jubilados y pensionados que pueden acceder a la atención odontológica a domicilio son los afiliados con dificultades o impedimentos para movilizarse, afiliados institucionalizados o que requieran anestesia, monitoreo e internación.

Las prácticas de libre elección disponibles son:

  • Endodoncia
  • Urgencias
  • Alta Complejidad
  • Rehabilitación
  • Diagnóstico por imágenes
"Sonrisa Mayor" es el programa nacional de atención odontológica integral de PAMI que garantiza las prestaciones odontológicas y fortalece la prevención de las patologías bucodentales más frecuentes.

PAMI: cómo elegir a tus prestadores odontólogicos

  1. Sacá turno con tu odontólogo de cabecera para realizar una consulta.
  2. Si necesitás una práctica odontológica que tu odontólogo de cabecera no realiza, solicitale una orden de derivación.
  3. Consultá la cartilla médica de PAMI y elegí al prestador de tu preferencia.
  4. Anotá los datos del prestador y comunicate para pedir un turno.

Programa "Sonrisa Mayor" de PAMI

Con el programa "Sonrisa Mayor", el PAMI les da la posibilidad a los afiliados de contar con un odontólogo de cabecera para realizar consultas y prestaciones orientadas a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de patologías orales frecuentes como caries y enfermedad periodontal.

Además, el odontólogo de cabecera es quien emite la Orden de Derivación para que los jubilados y pensionados puedan realizarse prácticas odontológicas con otros prestadores.

