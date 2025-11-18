PAMI "Sonrisa Mayor": qué afiliado puede recibir atención odontológica a domicilio

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido coloquialmente como PAMI, les brinda a un grupo particular de afiliados la posibilidad de acceder a la atención odontológica a domicilio, correspondiente al programa "Sonrisa Mayor". Siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos.
"Sonrisa Mayor" es el programa nacional de atención odontológica integral de PAMI que garantiza las prestaciones odontológicas a los jubilados y pensionados afiliados y fortalece la prevención de las patologías bucodentales más frecuentes.
Estos afiliados del PAMI pueden acceder a la atención odontológica a domicilio
Según el programa "Sonrisa Mayor" del PAMI, los únicos jubilados y pensionados que pueden acceder a la atención odontológica a domicilio son los afiliados con dificultades o impedimentos para movilizarse, afiliados institucionalizados o que requieran anestesia, monitoreo e internación.
Las prácticas de libre elección disponibles son:
- Endodoncia
- Urgencias
- Alta Complejidad
- Rehabilitación
- Diagnóstico por imágenes
PAMI: cómo elegir a tus prestadores odontólogicos
- Sacá turno con tu odontólogo de cabecera para realizar una consulta.
- Si necesitás una práctica odontológica que tu odontólogo de cabecera no realiza, solicitale una orden de derivación.
- Consultá la cartilla médica de PAMI y elegí al prestador de tu preferencia.
- Anotá los datos del prestador y comunicate para pedir un turno.
Programa "Sonrisa Mayor" de PAMI
Con el programa "Sonrisa Mayor", el PAMI les da la posibilidad a los afiliados de contar con un odontólogo de cabecera para realizar consultas y prestaciones orientadas a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de patologías orales frecuentes como caries y enfermedad periodontal.
Además, el odontólogo de cabecera es quien emite la Orden de Derivación para que los jubilados y pensionados puedan realizarse prácticas odontológicas con otros prestadores.