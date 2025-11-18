PAMI "Sonrisa Mayor": qué afiliado puede recibir atención odontológica a domicilio

"Sonrisa Mayor" es el programa nacional de atención odontológica integral de PAMI que garantiza las prestaciones odontológicas a los jubilados y pensionados afiliados y fortalece la prevención de las patologías bucodentales más frecuentes.

PAMI El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores.

Estos afiliados del PAMI pueden acceder a la atención odontológica a domicilio

Según el programa "Sonrisa Mayor" del PAMI, los únicos jubilados y pensionados que pueden acceder a la atención odontológica a domicilio son los afiliados con dificultades o impedimentos para movilizarse, afiliados institucionalizados o que requieran anestesia, monitoreo e internación.