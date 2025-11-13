Cartilla médica de PAMI: cada una de las opciones de búsqueda

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido coloquialmente como PAMI, posee una herramienta fundamental para todos sus asociados como es la cartilla médica, que funciona como una guía completa de todos los prestadores, servicios y centros de atención a los que un afiliado puede acceder.
La cartilla médica de PAMI fue renovada este año para ser más accesible y fácil de usar, principalmente a través de su sitio web y aplicación móvil.
Cartilla médica de PAMI: cómo buscar prestadores, servicios y centros de atención
La cartilla médica de PAMI les permite a los jubilados y pensionados afiliados a encontrar información sobre servicios como el médico o médica de cabecera, distintas especialidades y estudios de diagnóstico. Como así también centros de atención e información adicional (datos de afiliación, recetas, órdenes y otras prestaciones).
A la hora de buscar a su profesional, servicio o distintas especialidades, el PAMI permite que los jubilados y pensionados afiliados tengan en consideración los siguientes puntos de la cartilla médica:
- Por servicio médico
- Por profesional
- Por cercanía
- Por centro de salud
La cartilla médica es tu directorio oficial y personalizado para saber dónde, con quién y cómo acceder a todas las prestaciones que PAMI ofrece. Además, en el sitio web del organismo cada beneficiarios puede descargar su cartilla o ver la cartilla de manera online.
PAMI: qué otras consultas podés realizar respecto a la atención médica
En el mismo apartado, PAMI también suma la posibilidad de que los jubilados y pensionados consulten respecto a atenciones como las siguientes:
PAMI: consejos para evitar estafas virtuales
El PAMI da a conocer cinco consejos muy sencillos y fáciles de llevar a cabo para evitar todo tipo de estafas virtuales.
- Recordá que PAMI no te va a llamar ni escribir para realizar ningún trámite
- Tené en cuenta que todas las redes oficiales de PAMI siempre tienen el símbolo de verificación junto al nombre de la cuenta
- Tené presente que PAMI no tiene intermediarios en redes sociales
- Nunca compartas datos personales con ninguna cuenta de redes que no sea la oficial de PAMI
- Recordá que PAMI no promociona ni vende insumos
Además, también recuerda que todos los trámites son iniciados por los afiliados, un familiar o apoderado. Nadie llama para solicitar datos personales o bancarios, ni enviará links por whatsapp o SMS.
El bot de WhatsApp PAME, también cuenta con su tilde de verificación verde y PAMI no cuenta con “asesores” designados.
Y, por último, la credencial de PAMI es un documento único e intransferible que no debe ser prestado ni entregado fuera de la vista del afiliado.