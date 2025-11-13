Cartilla médica de PAMI: cada una de las opciones de búsqueda

A la hora de buscar a su profesional, servicio o distintas especialidades, el PAMI permite que los jubilados y pensionados afiliados tengan en consideración los siguientes puntos de la cartilla médica:

Por servicio médico

Por profesional

Por cercanía

Por centro de salud

PAMI-cartilla-medica PAMI renovó su cartilla médica para que los afiliados puedan encontrar a sus médicas y médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes y centros oftalmológicos más fácil y rápido.

La cartilla médica es tu directorio oficial y personalizado para saber dónde, con quién y cómo acceder a todas las prestaciones que PAMI ofrece. Además, en el sitio web del organismo cada beneficiarios puede descargar su cartilla o ver la cartilla de manera online.

PAMI: qué otras consultas podés realizar respecto a la atención médica

En el mismo apartado, PAMI también suma la posibilidad de que los jubilados y pensionados consulten respecto a atenciones como las siguientes:

PAMI: consejos para evitar estafas virtuales

El PAMI da a conocer cinco consejos muy sencillos y fáciles de llevar a cabo para evitar todo tipo de estafas virtuales.

Recordá que PAMI no te va a llamar ni escribir para realizar ningún trámite

no te va a llamar ni escribir para realizar ningún trámite Tené en cuenta que todas las redes oficiales de PAMI siempre tienen el símbolo de verificación junto al nombre de la cuenta

siempre tienen el símbolo de verificación junto al nombre de la cuenta Tené presente que PAMI no tiene intermediarios en redes sociales

no tiene intermediarios en redes sociales Nunca compartas datos personales con ninguna cuenta de redes que no sea la oficial de PAMI

Recordá que PAMI no promociona ni vende insumos

Además, también recuerda que todos los trámites son iniciados por los afiliados, un familiar o apoderado. Nadie llama para solicitar datos personales o bancarios, ni enviará links por whatsapp o SMS.

El bot de WhatsApp PAME, también cuenta con su tilde de verificación verde y PAMI no cuenta con “asesores” designados.

Y, por último, la credencial de PAMI es un documento único e intransferible que no debe ser prestado ni entregado fuera de la vista del afiliado.