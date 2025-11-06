PAMI lanzó un botón de emergencia y todos los afiliados deben saber usarlo: cómo funciona

El botón de emergencia de PAMI tiene como objetivo principal los siguientes puntos:

Agilizar la atención: permite a los afiliados contactar rápidamente con el personal médico de emergencia de PAMI sin tener que recordar o marcar números de teléfono

Facilitar el acceso: está pensado para ser intuitivo y muy visible en la pantalla principal de la app, facilitando su uso a personas mayores que pueden tener dificultades con la tecnología o en momentos de crisis

Además, podés compartir esta información por WhatsApp con tus familiares.

PAMI-telefonos-de-emergencias-o-urgencias Esta herramienta digital del PAMI busca agilizar el acceso a la solicitud de la asistencia médica inmediata en casos de urgencia con solo un clic. Todos los afiliados deben saber usarla.

¿Cómo funciona?

1. Ingresas a la aplicación Mi PAMI o al portal web.

2. Localizas el ícono del botón de emergencia (generalmente identificado con un símbolo rojo y destacado en la pantalla de inicio).

3. Al presionarlo, la aplicación despliega automáticamente los números de teléfono de contacto directo para urgencias/emergencias de PAMI, listos para ser seleccionados y que tu teléfono realice la llamada de inmediato.

Desde el PAMI explicaron que es una medida de modernización para garantizar una respuesta médica más rápida y segura. "Queremos que los adultos mayores se sientan acompañados y seguros, sabiendo que pueden pedir ayuda con un solo toque", agregaron desde el organismo.

PAMI: así es el proceso para usar el botón en caso de una urgencia

Pasos para utilizar el botón de emergencia de Mi PAMI:

1. Ingresar

Abrir la aplicación Mi PAMI (o el portal web) y asegúrate de tener la sesión iniciada con tu DNI/Número de Afiliado.

2. Localizar

Ubicar el botón de emergencia que generalmente es un ícono de color rojo, grande y muy visible en la pantalla principal de la aplicación, pensado para ser fácil de encontrar rápidamente.

3. Presionar

Tocá el botón de Emergencias y presta atención que al presionarlo, la app no llama de inmediato, si no que despliega un listado de opciones a elegir

4. Llamar

Seleccioná el número de contacto directo que se despliega. Se abrirá una lista o un menú con los números de emergencia directos de PAMI, listos para que el teléfono celular realice la llamada al tocar el que corresponda a la urgencia médica.