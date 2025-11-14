PAMI le puso fecha límite al trámite que deben hacer los afiliados para no perder la provisión de pañales

PAMI-pañales-a-domicilio.jpg El PAMI (Programa de Atención Médica Integral) provee pañales para adultos (Higiénicos Absorbentes Descartables) a sus afiliados que los necesiten por indicación médica.

PAMI: hasta cuándo hay tiempo para renovar la provisión de pañales gratis

El nuevo sistema de entrega domiciliaria de los "Higiénicos Absorbentes Descartables" (HAD), que se puso en marcha en junio, requiere de una renovación cada seis meses. Por esto, todos los afiliados al PAMI que son parte del programa deben renovar su orden médica electrónica (OME) para garantizar la continuidad del servicio.

Los jubilados y pensionados que son parte del programa de entrega de pañales gratis tienen tiempo de realizar el trámite hasta el próximo 30 de noviembre. Es una oportunidad para corroborar o actualizar sus datos de contacto y/o entrega (domicilio, correo electrónico y teléfono), ya que lo pueden hacer con el médico de cabecera al momento de solicitar la prescripción de su nueva orden médica electrónica.

PAMI El suministro de pañales es gratuito y, actualmente, se realiza con entrega a domicilio (generalmente hasta 90 unidades por mes, aunque se puede solicitar más con justificación médica).

Además, ante cualquier consulta los afiliados pueden comunicarse al 138, "PAMI Escucha y Responde" (opción 0), o acercarse a la correspondiente agencia PAMI.

PAMI: más detalles de la entrega da pañales gratis

Para renovar el servicio, cada 6 (seis) meses tenés que pedirle a tu médico de cabecera que emita la Orden Médica Electrónica (OME) y presentarte en tu agencia para completar el trámite. No necesitás presentar receta electrónica.

Las entregas son mensuales, dentro de los 30 días corridos desde la entrega anterior.

La entrega es sin costo para el afiliado.

El proveedor asignado es URBANO EXPRESS: el repartidor estará debidamente identificado con credencial y uniforme.

Cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el pedido.

Nadie de PAMI ni de la empresa te va a pedir datos personales. Si tenés dudas, consultá nuestros canales oficiales.

La empresa Urbano es la encargada de la provisión, almacenamiento y distribución de los insumos en todo el país. El esquema contempla una primera visita de entrega y, en caso de no concretarse, un nuevo intento dentro de las 72 horas.