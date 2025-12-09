Boxeo amateur: el equipo de Mendoza consagró cuatro campeones en el torneo Argentino de Cadetes

Este pasado domingo finalizó el torneo Argentino de Cadetes 2025 de boxeo amateur fiscalizado por la Federación Argentina de Box -FAB-, con buenos resultados para el pugilismo de Mendoza, que pudo consagrar en la ciudad bonaerense de Azul a cuatro campeones, dos chicos y dos chicas.
En esta competencia para jóvenes deportistas de entre 15 y 16 años, el equipo de la Federación Mendocina de Box cosechó las siguientes medallas de oro: Aitana Pereyra (50kg), del gimnasio de Pablo González; los pupilos de Rodrigo Acevedo, Melanie Acevedo (60kg) y Maicol Vergara (50kg); y Jesús Orozco (52kg), del gimnasio Chacón. Los entrenadores de la delegación fueron Alejandro Domínguez y Natali Zapata.
En la última jornada, domingo (7) se consagraron los varones mendocinos en el Nacional de Cadetes. Maicol Vergara se impuso por puntos a Agustín Cheuqueman (Río Gallegos) para ganar la medalla de oro en los 50kg. A continuación, Jesús Orozco ganó también por la vía de las tarjetas a Mateo Gómez (Buenos Aires) en la final de los 52kg.
