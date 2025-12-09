Boxeo amateur: el equipo de Mendoza consagró cuatro campeones en el torneo Argentino de Cadetes

En esta competencia para jóvenes deportistas de entre 15 y 16 años, el equipo de la Federación Mendocina de Box cosechó las siguientes medallas de oro: Aitana Pereyra (50kg), del gimnasio de Pablo González; los pupilos de Rodrigo Acevedo, Melanie Acevedo (60kg) y Maicol Vergara (50kg); y Jesús Orozco (52kg), del gimnasio Chacón. Los entrenadores de la delegación fueron Alejandro Domínguez y Natali Zapata.

boxeo amateur-torneo argentino-cadetes-azul (1) La selección de la Federación Mendocina de Box cosechó cuatro medallas doradas en Azul, provincia de Buenos Aires, en el Nacional de Cadetes de la FAB.

En la última jornada, domingo (7) se consagraron los varones mendocinos en el Nacional de Cadetes. Maicol Vergara se impuso por puntos a Agustín Cheuqueman (Río Gallegos) para ganar la medalla de oro en los 50kg. A continuación, Jesús Orozco ganó también por la vía de las tarjetas a Mateo Gómez (Buenos Aires) en la final de los 52kg.