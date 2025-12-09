Inicio Ovación Boxeo Boxeo
BOXEO AMATEUR

Boxeo amateur: el equipo de Mendoza consagró cuatro campeones en el torneo Argentino de Cadetes

La selección de la Federación Mendocina de Box, consagró a dos chicas y dos chicos en el Argentino de Cadetes de boxeo amateur disputado en Azul

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Los campeones del torneo Argentino de Cadetes de Azul 2025 de boxeo amateur. En primera final, al medio, están las mendocinas Melanie Acevedo y a su lado Melanie Pereyra.

Los campeones del torneo Argentino de Cadetes de Azul 2025 de boxeo amateur. En primera final, al medio, están las mendocinas Melanie Acevedo y a su lado Melanie Pereyra.

Este pasado domingo finalizó el torneo Argentino de Cadetes 2025 de boxeo amateur fiscalizado por la Federación Argentina de Box -FAB-, con buenos resultados para el pugilismo de Mendoza, que pudo consagrar en la ciudad bonaerense de Azul a cuatro campeones, dos chicos y dos chicas.

En esta competencia para jóvenes deportistas de entre 15 y 16 años, el equipo de la Federación Mendocina de Box cosechó las siguientes medallas de oro: Aitana Pereyra (50kg), del gimnasio de Pablo González; los pupilos de Rodrigo Acevedo, Melanie Acevedo (60kg) y Maicol Vergara (50kg); y Jesús Orozco (52kg), del gimnasio Chacón. Los entrenadores de la delegación fueron Alejandro Domínguez y Natali Zapata.

boxeo amateur-torneo argentino-cadetes-azul (1)
La selecci&oacute;n de la Federaci&oacute;n Mendocina de Box cosech&oacute; cuatro medallas doradas en Azul, provincia de Buenos Aires, en el Nacional de Cadetes de la FAB.

La selección de la Federación Mendocina de Box cosechó cuatro medallas doradas en Azul, provincia de Buenos Aires, en el Nacional de Cadetes de la FAB.

En la última jornada, domingo (7) se consagraron los varones mendocinos en el Nacional de Cadetes. Maicol Vergara se impuso por puntos a Agustín Cheuqueman (Río Gallegos) para ganar la medalla de oro en los 50kg. A continuación, Jesús Orozco ganó también por la vía de las tarjetas a Mateo Gómez (Buenos Aires) en la final de los 52kg.

Todos los campeones del Torneo Argentino de Cadetes Azul 2025

Campeonas argentinas

  • 48 Kg. - Anabela Torres
  • 50 Kg. - Aitana Pereyra (Mendoza-R4)
  • 52 Kg. - Sofía Moledo
  • 54 Kg. - Tiziana Rodríguez (Cba-R5)
  • 57 Kg. - Victoria Palacios
  • 60 Kg. - Melanie Acevedo (Mendoza-R4)
  • 63 Kg. - Nahiara González (CABA-R1)
  • +80 Kg. - Leila Vivanco (SMA-R3)

Campeones argentinos

  • 48 Kg. - Kevin Navarrete (Caba-Amba-R1)
  • 50 Kg. - Maicol Vergara (Mendoza-R4)
  • 52 Kg. - Jesús Orozco (Mendoza-R4)
  • 54 Kg. - Ariel Forti (Caba-Amba-R1)
  • 57 Kg. - Mauro Cardarelli (Las Flores-R2)
  • 60 Kg. - Gonzalo Portillo (Concordia, E.R.-R5)
  • 63 Kg. - Martin Grosso (Caba-Amba-R1)
  • 66 Kg. - Alex Brizuela (Caba-Amba-R1)
  • 70 Kg. - Esteban Ekeroth (Tandil-R2)
  • 75 Kg. - Lautaro Martínez (Caba-Amba-R1)
  • 80 Kg. - Santino Giorgi (Caba-Amba-R1)
  • +80 Kg. - Rubén Torres (Trelew, Chub-R8)

Temas relacionados:

Más sobre Boxeo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas