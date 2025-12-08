Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Primera Nacional

Godoy Cruz arranca la pretemporada con un entrenador interino

David Fernández estará a cargo del plantel de Godoy Cruz en la previa a la Primera Nacional. Será hasta que se sepa el ganador las elecciones del próximo sábado

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
David Fernández, asumirá este martes en forma interina en la vuelta al trabajo de los jugadores de Godoy Cruz.

David Fernández, asumirá este martes en forma interina en la vuelta al trabajo de los jugadores de Godoy Cruz.

El Club Godoy Cruz vive días de mucha tensión por las elecciones que se realizarán el próximo sábado 13, con la tres listas que se presentaron. Independientemente de esto, este martes volverá al trabajo el plantel profesional pensando en el torneo de la Primera Nacional, con un entrenador que asumirá en forma interina.

practica del tomba.
Godoy Cruz volverá al trabajo tras haber perdido la categoría.

Godoy Cruz volverá al trabajo tras haber perdido la categoría.

David Fernández junto a Osvaldo Miranda, como entrenadores interinos, serán los encargados de conducir las prácticas hasta que se conozca quién será el encargado de conducir los destinos del club que se conocerá el próximo sábado. Los dos ex delanteros estuvieron en el cuerpo técnico de Omar Asad y están trabajando en las divisiones inferiores.

Los jugadores del club deberán presentarse, la mayoría son del club. Hasta ahora las bajas son los siguientes jugadores: Guillermo Pol Fernández, Maximiliano Porcel, Bustos Montoya, Leonardo Jara.

Los tres candidatos tienen a un entrenador distinto si ganan las elecciones

José Mansur candidato a la lista Unidad Tombina ya tiene arreglado al entrenador. Mariano Toedtli es el elegido, ya fue ayudante de campo de Gabriel Heinze en la corta etapa en la que dirigió al Expreso, allá por el 2015.

Luis García era el entrenador que quería Alejandro Chapini de la agrupación Fuerza Tombina, pero el ex DT del Deportivo Maipú arregló en Nueva Chicago.

Mientras que Adrián Sajú, de la lista Primero Godoy Cruz quiere a Omar Asad, el entrenador que dirigió los últimos tres partidos del torneo Clausura. Ya le comunicaron si ganan las elecciones seguirá siendo el DT junto a David Ramírez que quieren seguir en el Tomba en el torneo de la Primera Nacional.

El 22 de diciembre se sortea el fixture de la Primera Nacional

Aunque el torneo de la Primera Nacional arranca el 6 de febrero los tiempos hacen necesaria una decisión para afrontar una categoría que se disputará dividida en dos zonas, en la que los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta.

El sorteo de las zonas para el torneo 2026 está previsto para el próximo 22 de diciembre.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas