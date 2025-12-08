Godoy Cruz arranca la pretemporada con un entrenador interino

Los tres candidatos tienen a un entrenador distinto si ganan las elecciones

José Mansur candidato a la lista Unidad Tombina ya tiene arreglado al entrenador. Mariano Toedtli es el elegido, ya fue ayudante de campo de Gabriel Heinze en la corta etapa en la que dirigió al Expreso, allá por el 2015.

Luis García era el entrenador que quería Alejandro Chapini de la agrupación Fuerza Tombina, pero el ex DT del Deportivo Maipú arregló en Nueva Chicago.

Mientras que Adrián Sajú, de la lista Primero Godoy Cruz quiere a Omar Asad, el entrenador que dirigió los últimos tres partidos del torneo Clausura. Ya le comunicaron si ganan las elecciones seguirá siendo el DT junto a David Ramírez que quieren seguir en el Tomba en el torneo de la Primera Nacional.

El 22 de diciembre se sortea el fixture de la Primera Nacional

Aunque el torneo de la Primera Nacional arranca el 6 de febrero los tiempos hacen necesaria una decisión para afrontar una categoría que se disputará dividida en dos zonas, en la que los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta.

El sorteo de las zonas para el torneo 2026 está previsto para el próximo 22 de diciembre.