Elecciones en Godoy Cruz: José Mansur tuvo una charla con frases picantes con Radio La Red

José Mansur habló de todo en una entrevista que le concedió este sábado a Radio La Red, aseguró que Godoy Cruz está en condiciones de ponerse de pie y el objetivo es volver a Primera División lo más rápido posible. El vicepresidente del Exoreso encabeza la lista Unidad Tombina en las elecciones que se realizarán el próximo 13 de diciembre.
El dirigente reconoció en el programa Mundo Ascenso, con los periodistas Daniel Baretto, Sergio Atencio y Martín Leme, que su relación con el titular tombino, Alejandro Chapini es nula y que Omar Asad no seguirá siendo el entrenador.
"Estamos pasando el trago amargo, es difícil lo que estamos viviendo, vamos a seguir dando pelea. Estamos obligados a volver a Primera lo antes posible, hay mucho convencimiento que estamos en condiciones de ganar las elecciones el sábado 13 de diciembre y poner en práctica el proyecto deportivo que tenemos", aseguró José Mansur.
Su relación con Alejandro Chapini
José Mansur se refirió a Alejandro Chapini y fue claro: "Hoy la relación es nula, no sé cuál es el proyecto de él, el nuestro lo tenemos, hemos hecho un análisis de todos los jugadores. En el último año no tomé muchas decisiones futbolísticas, personalmente si hubiera tomado determinaciones nos hubiéramos salvado del descenso".
¿Qué dijo José Mansur de Omar Asad?
José Mansur habló del entrenador de Omar Asad, quien dirigió los últimos tres partidos en el Torneo Clausura. "Se le comunicó que no seguía en Godoy Cruz. Fui el único dirigente que habló con él y le di las gracias".
Mansur ya tiene al nuevo entrenador si gana las elecciones
Con respecto al DT que ha propuesto si gana las elecciones afirmó: "Ya tenemos el entrenador que queremos para el proyecto deportivo, tenemos diagramada la pretemporada y la incorporación de varios refuerzos. Estamos esperando el día de las elecciones para dar a conocer todo, ya tenemos el entrenador cerrado, el nombre es muy importante y a lo mejor ya estuvo en el club, pero no me quieran sacar algo (risas)".
"Tuvimos un percance deportivo que muchos de ellos (con relación a los jugadores) fueron partícipes y cada caso se charlará en forma particular", agregó.
Mansur habló sobre el plantel para la Primera Nacional
"Hay algunos jugadores que será difícil poder mantenerlos, vamos a defender los intereses de Godoy Cruz. La idea es mantener la estructura del equipo, queremos tener un plantel competitivo y algunos de ellos tendrán que poner el hombro para volver a Primera, no vamos a desarmar el equipo, si se vende algún jugador es porque le sirve al club", dijo.
Qué dijo sobre el Gato Oldrá
José Mansur se refirió al símbolo tombino Daniel Oldrá y afirmó: "Es de primera el Gato, siempre estuvo al lado siempre. No lo voy a usar políticamente, no me interesa, pero es del riñón mío. Si se fue de Godoy Cruz, aseguro que no fue por mí, lo defendí hasta el último día que estuvo en el club".
"La relación con la AFA es muy buena, no hemos tenido jamás problema con nadie, el accionar con nosotros ha sido bárbaro", dijo José Mansur.