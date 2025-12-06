Elecciones en Godoy Cruz: José Mansur tuvo una charla con frases picantes con Radio La Red

Su relación con Alejandro Chapini

José Mansur se refirió a Alejandro Chapini y fue claro: "Hoy la relación es nula, no sé cuál es el proyecto de él, el nuestro lo tenemos, hemos hecho un análisis de todos los jugadores. En el último año no tomé muchas decisiones futbolísticas, personalmente si hubiera tomado determinaciones nos hubiéramos salvado del descenso".

¿Qué dijo José Mansur de Omar Asad?

José Mansur habló del entrenador de Omar Asad, quien dirigió los últimos tres partidos en el Torneo Clausura. "Se le comunicó que no seguía en Godoy Cruz. Fui el único dirigente que habló con él y le di las gracias".

Mansur ya tiene al nuevo entrenador si gana las elecciones

Con respecto al DT que ha propuesto si gana las elecciones afirmó: "Ya tenemos el entrenador que queremos para el proyecto deportivo, tenemos diagramada la pretemporada y la incorporación de varios refuerzos. Estamos esperando el día de las elecciones para dar a conocer todo, ya tenemos el entrenador cerrado, el nombre es muy importante y a lo mejor ya estuvo en el club, pero no me quieran sacar algo (risas)".

"Tuvimos un percance deportivo que muchos de ellos (con relación a los jugadores) fueron partícipes y cada caso se charlará en forma particular", agregó.

Mansur habló sobre el plantel para la Primera Nacional

"Hay algunos jugadores que será difícil poder mantenerlos, vamos a defender los intereses de Godoy Cruz. La idea es mantener la estructura del equipo, queremos tener un plantel competitivo y algunos de ellos tendrán que poner el hombro para volver a Primera, no vamos a desarmar el equipo, si se vende algún jugador es porque le sirve al club", dijo.

Daniel Oldrá dos José Mansur habló sobre el Gato Oldrá.

Qué dijo sobre el Gato Oldrá

José Mansur se refirió al símbolo tombino Daniel Oldrá y afirmó: "Es de primera el Gato, siempre estuvo al lado siempre. No lo voy a usar políticamente, no me interesa, pero es del riñón mío. Si se fue de Godoy Cruz, aseguro que no fue por mí, lo defendí hasta el último día que estuvo en el club".

"La relación con la AFA es muy buena, no hemos tenido jamás problema con nadie, el accionar con nosotros ha sido bárbaro", dijo José Mansur. "La relación con la AFA es muy buena, no hemos tenido jamás problema con nadie, el accionar con nosotros ha sido bárbaro", dijo José Mansur.

La nota completa de José Mansur en Radio La Red