Juan Sebastián Verón, tras la consagración de Estudiantes en el Clausura: "Las cosas buenas prevalacen siempre sobre las malas"

Juan Sebastián Verón vio el partido desde la tribuna por la sanción de la AFA y festejó sobre el final un nuevo título para el Pincha

Carolina Quiroga
Juan Sebastián Verón miró el partido entre Estudiantes y Racing desde la tribuna por la sanción de AFA.

Finalmente Estudiantes de La Plata festejó el campeonato del Torneo Clausura 2025. Luego de semanas complicadas en las que el Pincha y su presidente, Juan Sebastián Verón, estuvieron en el foco de la escena por el conflicto con la AFA (surgió por el pasillo de espaldas que el elenco platense le hizo a Rosario Central), el equipo de Eduardo Domínguez cosechó un título más en el fútbol argentino.

Tras la consagración, los futbolistas de Estudiantes se acercaron a la tribuna para acercarle el trofeo de campeón a Juan Sebastián Verón, columna vertebral de la institución, ubicado en ese sector a causa de la sanción del Tribunal de Disciplina de AFA (por 6 meses no puede realizar "toda actividad relacionada con el fútbol").

Qué dijo Juan Sebastián Verón luego de la consagración de Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura

Orgulloso de los jugadores y del décimo primer título nacional del Pincha, Juan Sebastián Verón expresó su felicidad y enalteció al equipo que siempre demostró estar a la altura del club, incluso pese a las dificultades de los últimos tiempos luego del pasillo ante Rosario Central que desató un conflicto con la AFA. "Estudiantes tiene una historia que, en los manos a manos, siempre presenta dificultad. Ahí encontramos un motivo. En lo que pasó, lo que se fue dando previo al partido con Central. A partir de ahí, son esas cosas que pasan. El club se encolumna atrás de algo. Cuando eso pasa, pasan cosas buenas", expresó en diálogo con ESPN.

"Hay emoción, no la puedo largar. Me hace reflexionar y saber que las cosas buenas prevalacen siempre sobre las malas. Lo tengo siempre muy guardado y muy seguro, sobre todo", agregó la Brujita.

El presidente de Estudiantes además valoró el acto de los futbolistas de llevar la copa hasta la tribuna para que éste pudiera levantarla también. "Significa mucho. De algunos de los chicos fui compañero, y me sufrieron. Pero que hoy sean los referentes del club, con momentos buenos y malos, pero siempre pensando y manteniendo una línea, es un lindo gesto".

En ese sentido, Verón agregó: "No me lo esperaba, ni era necesario hacer. Pero se los agradezco porque me tuvieron presente en este momento". La copa fue portada por el Rusito Ascacíbar, José Sosa y Guido Carrillo, desde el campo de juego hasta el sector de platea donde estaba el mandatario del Pincha. "Si me están buscando, estoy en la tribuna", había publicado desafiante en redes el ex futbolista antes del partido. Y hasta allí se acercaron los jugadores.

En la entrega de medallas estuvo presente Claudio Tapia, presidente de la AFA, con quien Verón y todo Estudiantes tuvieron conflicto en las últimas semanas al mostrarse en desacuerdo por el título otorgado a Rosario Central. Pese a la tensión, el mandatario del ente madre del fútbol argentino cumplió con el acto que suele protagonizar en la entrega de premios al equipo campeón de un certamen nacional.

