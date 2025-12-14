Juan Sebastián Verón, tras la consagración de Estudiantes en el Clausura: "Las cosas buenas prevalacen siempre sobre las malas"

"Hay emoción, no la puedo largar. Me hace reflexionar y saber que las cosas buenas prevalacen siempre sobre las malas. Lo tengo siempre muy guardado y muy seguro, sobre todo", agregó la Brujita.

El presidente de Estudiantes además valoró el acto de los futbolistas de llevar la copa hasta la tribuna para que éste pudiera levantarla también. "Significa mucho. De algunos de los chicos fui compañero, y me sufrieron. Pero que hoy sean los referentes del club, con momentos buenos y malos, pero siempre pensando y manteniendo una línea, es un lindo gesto".

"NO ME LO ESPERABA, NO ERA ALGO QUE ERA NECESARIO HACER, SE LOS AGRADEZCO" La Brujita Verón sobre el momento donde los jugadores le acercaron el trofeo a la tribuna.



En ese sentido, Verón agregó: "No me lo esperaba, ni era necesario hacer. Pero se los agradezco porque me tuvieron presente en este momento". La copa fue portada por el Rusito Ascacíbar, José Sosa y Guido Carrillo, desde el campo de juego hasta el sector de platea donde estaba el mandatario del Pincha. "Si me están buscando, estoy en la tribuna", había publicado desafiante en redes el ex futbolista antes del partido. Y hasta allí se acercaron los jugadores.

En la entrega de medallas estuvo presente Claudio Tapia, presidente de la AFA, con quien Verón y todo Estudiantes tuvieron conflicto en las últimas semanas al mostrarse en desacuerdo por el título otorgado a Rosario Central. Pese a la tensión, el mandatario del ente madre del fútbol argentino cumplió con el acto que suele protagonizar en la entrega de premios al equipo campeón de un certamen nacional.