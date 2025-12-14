Godoy Cruz, tras elegir a José Mansur como presidente, despidió a Omar Asad en las redes

Godoy Cruz confirmó la salida de Omar Asad como entrenador de Godoy Cruz, le agradeció en las redes sociales el trabajo junto a David Ramírez y el cuerpo técnico. Con la asunción de José Mansur, el nuevo presidente, el nuevo DT será Mariano Toedtli.
Fue un corto ciclo de Omar Asad al frente del plantel principal del Expreso. El Turco estuvo al mando del equipo apenas por tres partidos (vs. San Martín de San Juan, vs. Atlético de Tucumán y vs Deportivo Riestra), cosechó dos empates y una derrota.
La pérdida de la categoría le puso punto final al ciclo de Omar Asad y de varios futbolistas del plantel de Primera como Pol Fernández, Walter Montoya, Maximiliano Porcel, Leonardo Jara y Agustín Auzmendi. Se vendrá una gran renovación en Godoy Cruz en los próximos días de cara a los que será la temporada 2026 de la Primera Nacional.
Además, habrá una cierta renovación dirigencial con José Mansur como presidente y todo su equipo.
Godoy Cruz prepara el "operativo retorno". También habrá protagonistas que emigrarán del Expreso acompañando a los mencionados anteriormente. Santino Andino iría en ese camino, la joya del Tomba, junto a otros jugadores que ya están en carpeta.
El tercer ciclo de Omar Asad en Godoy Cruz culminó al cumplirse tres partidos. Antes, el Turco había estado en el club en eñ 2010, donde terminó tercero en el Torneo Clausura y logró la clasificación histórica por primera vez a la Copa Libertadores de América. Fue un equipo memorable con grandes figuras como el Mago Ramírez, Nicolás Olmedo, Ariel Rojas, Diego Villar y Carlos Sánchez, entre otros.
Luego, en el 2012, Asad estuvo al frente del equipo con un paso menos glorioso en el que perdió (13) más de lo que ganó (6) de los 24 partidos que dirigió (el resto fueron empates). El final anunciado en este 2025 finalmente se concretó con la peor de las noticias que implicó la pérdida de categoría.