Godoy Cruz, tras elegir a José Mansur como presidente, despidió a Omar Asad en las redes

El posteo de Godoy Cruz sobre Asad

Omar Asad.

Además, habrá una cierta renovación dirigencial con José Mansur como presidente y todo su equipo.

Godoy Cruz prepara el "operativo retorno". También habrá protagonistas que emigrarán del Expreso acompañando a los mencionados anteriormente. Santino Andino iría en ese camino, la joya del Tomba, junto a otros jugadores que ya están en carpeta.

Omar Asad y sus números en Godoy Cruz

El tercer ciclo de Omar Asad en Godoy Cruz culminó al cumplirse tres partidos. Antes, el Turco había estado en el club en eñ 2010, donde terminó tercero en el Torneo Clausura y logró la clasificación histórica por primera vez a la Copa Libertadores de América. Fue un equipo memorable con grandes figuras como el Mago Ramírez, Nicolás Olmedo, Ariel Rojas, Diego Villar y Carlos Sánchez, entre otros.

Luego, en el 2012, Asad estuvo al frente del equipo con un paso menos glorioso en el que perdió (13) más de lo que ganó (6) de los 24 partidos que dirigió (el resto fueron empates). El final anunciado en este 2025 finalmente se concretó con la peor de las noticias que implicó la pérdida de categoría.