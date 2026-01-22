Oficial: AFA confirmó la amnistía en el Torneo Apertura y los sancionados podrán jugar la primera fecha

No solo se aplicará la aministía para los futbolistas de Primera División sino que también se aplicará para todas las categorías del ascenso y las competiciones organizadas por AFA (en los partidos inaugurales de la Copa Argentina 2026 ya se había implementado este dictamen de liberar a los jugadores de sus sanciones).

Boletin AFA aministia

El indulto a las suspensiones se dio - según el propio boletín- "a fin de evitar asimetrías competitivas derivadas del calendario (en particular, el inicio y/o disputa de fechas de competiciones organizadas por AFA)". De esta manera, el Tribunal de Disciplina dio "por cumplidas de manera general sanciones pendientes" previamente publicadas por el mismo organismo.

La noticia se recibió de grata manera en las arcas de Estudiantes de La Plata que contaba con varios futbolistas sancionados: Fernando Muslera, Román Gómez (vendido a Bahía), Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Lucas Piovi, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Cristian Medina (que continuará su carrera en Botafogo) y Mikel Amondarain. El efecto optimista se contagió a otros clubes expectantes como Independiente (contaba con las suspensiones de Ignacio Malcorra -cuando estaba en Rosario Central- y Rodrigo Fernández Cedrés), o también San Lorenzo (tenía suspendidos a Jhohan Romaña y Franco Lorenzón).