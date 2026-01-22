Oficial: AFA confirmó la amnistía en el Torneo Apertura y los sancionados podrán jugar la primera fecha

A horas del comienzo del Torneo Apertura 2026, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que habrá aministía para los jugadores que fueron suspendidos en el certamen pasado del fútbol argentino.
El Tribunal de Disciplina de la AFA determinó que habrá aministía para los jugadores del fútbol argentino que arrastraban sanciones del torneo pasado del fútbol argentino
A horas del comienzo del Torneo Apertura 2026, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que habrá aministía para los jugadores que fueron suspendidos en el certamen pasado del fútbol argentino.
En el boletín publicado este jueves, el Comité Ejecutivo de AFA informó que los futbolistas sancionados en la temporada 2025 podrán disputar la primera fecha del Torneo Apertura porque se limpiarán las penas que debían cumplir de la competencia pasada.
El boletín del Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó este jueves que dará lugar a la petición que hicieron los clubes este miércoles en la reunión del Comité de la Liga Profesional. En el cónclave, los delegados solicitaron formalmente la eximición de los castigos implementados en la temporada anterior del fútbol argentino. Desde la AFA dieron el visto bueno y el Torneo Apertura comenzará esta tarde sin penalizaciones para los futbolistas.
No solo se aplicará la aministía para los futbolistas de Primera División sino que también se aplicará para todas las categorías del ascenso y las competiciones organizadas por AFA (en los partidos inaugurales de la Copa Argentina 2026 ya se había implementado este dictamen de liberar a los jugadores de sus sanciones).
El indulto a las suspensiones se dio - según el propio boletín- "a fin de evitar asimetrías competitivas derivadas del calendario (en particular, el inicio y/o disputa de fechas de competiciones organizadas por AFA)". De esta manera, el Tribunal de Disciplina dio "por cumplidas de manera general sanciones pendientes" previamente publicadas por el mismo organismo.
La noticia se recibió de grata manera en las arcas de Estudiantes de La Plata que contaba con varios futbolistas sancionados: Fernando Muslera, Román Gómez (vendido a Bahía), Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Lucas Piovi, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Cristian Medina (que continuará su carrera en Botafogo) y Mikel Amondarain. El efecto optimista se contagió a otros clubes expectantes como Independiente (contaba con las suspensiones de Ignacio Malcorra -cuando estaba en Rosario Central- y Rodrigo Fernández Cedrés), o también San Lorenzo (tenía suspendidos a Jhohan Romaña y Franco Lorenzón).