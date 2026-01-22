Torneo Apertura 2026: se pone en marcha la primera fecha con cinco partidos

La primera fecha del Torneo Apertura 2026 comenzará a las 17 cuando Aldosivi de Mar del Plata, que mantuvo la categoría tras una apasionante definición el año pasado, reciba a Defensa y Justicia en el José María Minella. Más tarde, a las 20, se llevarán a cabo otros dos partidos: Banfield - Huracán, en el Florencio Sola, y Unión de Santa Fe - Platense, en el Estadio 15 de Abril. El Calamar comenzará la defensa del título que el año pasado le entregó el boleto para disputar la Copa Libertadores 2026.
Finalmente, la actividad concluirá con los últimos dos encuentros, que serán a las 22:15. En uno de ellos, Instituto de Córdoba recibirá a Vélez en el Estadio Presidente Perón, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero hará lo propio con Gimnasia y Esgrima en el Madre de Ciudades.
Torneo Apertura 2026: todo el cronograma de la fecha 1
El viernes será el debut del otro equipo mendocino que milita en Primera División: Independiente Rivadavia. El equipo de Alfredo Berti recibirá en el Bautista Gargantini a Atlético de Tucumán desde las 22.15.
El cronograma completo de la fecha 1 del Torneo Apertura es el siguiente:
Jueves 22/1
Aldosivi - Defensa y Justicia a las 17
Banfield - Huracán a las 20
Unión de Santa Fe - Platense a las 20
Instituto de Córdoba - Vélez a las 22:15
Central Córdoba (SdE) - Gimnasia y Esgrima a las 22:15
Viernes 23/1
San Lorenzo - Lanús a las 19
Independiente - Estudiantes de La Plata a las 20
Independiente Rivadavia de Mendoza - Atlético Tucumán a las 22:15