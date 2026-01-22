Torneo Apertura 2026: se pone en marcha la primera fecha con cinco partidos

gimnasia Gimnasia y Esgrima vuelve a Primera División tras 42 años. GYE

Torneo Apertura 2026: todo el cronograma de la fecha 1

El viernes será el debut del otro equipo mendocino que milita en Primera División: Independiente Rivadavia. El equipo de Alfredo Berti recibirá en el Bautista Gargantini a Atlético de Tucumán desde las 22.15.

El cronograma completo de la fecha 1 del Torneo Apertura es el siguiente:

Jueves 22/1

Aldosivi - Defensa y Justicia a las 17

Banfield - Huracán a las 20

Unión de Santa Fe - Platense a las 20

Instituto de Córdoba - Vélez a las 22:15

Central Córdoba (SdE) - Gimnasia y Esgrima a las 22:15

Viernes 23/1

San Lorenzo - Lanús a las 19

Independiente - Estudiantes de La Plata a las 20

Independiente Rivadavia de Mendoza - Atlético Tucumán a las 22:15

Talleres de Córdoba - Newell´s a las 22:15

Sábado 24/1

Barracas Central - River a las 17

Gimnasia y Esgrima La Plata - Racing a las 19:30

Rosario Central - Belgrano de Córdoba a las 22

Domingo 25/1

Boca - Deportivo Riestra a las 18:30

Argentinos Juniors - Sarmiento a las 21

Tigre - Estudiantes de Río Cuarto a las 21