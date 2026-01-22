Inicio Ovación Fútbol Torneo Apertura
fútbol argentino

Torneo Apertura 2026: se pone en marcha la primera fecha con cinco partidos

Gimnasia y Esgrima cerrará la jornada ante Central Córdoba pero antes otros cuatro partidos abrirán el regreso del fútbol con el Torneo Apertura 2026

Por UNO
Comienza el Torneo Apertura 2026.

Comienza el Torneo Apertura 2026.

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha este jueves con cinco partidos que abrirán la primera fecha. Gimnasia y Esgrima cerrará la jornada en lo que significará su debut en la Primera División del fútbol contemporáneo.

La primera fecha del Torneo Apertura 2026 comenzará a las 17 cuando Aldosivi de Mar del Plata, que mantuvo la categoría tras una apasionante definición el año pasado, reciba a Defensa y Justicia en el José María Minella. Más tarde, a las 20, se llevarán a cabo otros dos partidos: Banfield - Huracán, en el Florencio Sola, y Unión de Santa Fe - Platense, en el Estadio 15 de Abril. El Calamar comenzará la defensa del título que el año pasado le entregó el boleto para disputar la Copa Libertadores 2026.

Finalmente, la actividad concluirá con los últimos dos encuentros, que serán a las 22:15. En uno de ellos, Instituto de Córdoba recibirá a Vélez en el Estadio Presidente Perón, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero hará lo propio con Gimnasia y Esgrima en el Madre de Ciudades.

gimnasia
Gimnasia y Esgrima vuelve a Primera Divisi&oacute;n tras 42 a&ntilde;os.&nbsp;

Gimnasia y Esgrima vuelve a Primera División tras 42 años.

Torneo Apertura 2026: todo el cronograma de la fecha 1

El viernes será el debut del otro equipo mendocino que milita en Primera División: Independiente Rivadavia. El equipo de Alfredo Berti recibirá en el Bautista Gargantini a Atlético de Tucumán desde las 22.15.

El cronograma completo de la fecha 1 del Torneo Apertura es el siguiente:

Jueves 22/1

Aldosivi - Defensa y Justicia a las 17

Banfield - Huracán a las 20

Unión de Santa Fe - Platense a las 20

Instituto de Córdoba - Vélez a las 22:15

Central Córdoba (SdE) - Gimnasia y Esgrima a las 22:15

Viernes 23/1

San Lorenzo - Lanús a las 19

Independiente - Estudiantes de La Plata a las 20

Independiente Rivadavia de Mendoza - Atlético Tucumán a las 22:15

Talleres de Córdoba - Newell´s a las 22:15

Sábado 24/1

Barracas Central - River a las 17

Gimnasia y Esgrima La Plata - Racing a las 19:30

Rosario Central - Belgrano de Córdoba a las 22

Domingo 25/1

Boca - Deportivo Riestra a las 18:30

Argentinos Juniors - Sarmiento a las 21

Tigre - Estudiantes de Río Cuarto a las 21

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas