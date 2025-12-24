Huracán Las Heras confirmó a Sergio Toti Arias como nuevo entrenador para el Federal A

Huracán Las Heras en su aniversario número 86, confirmó a Sergio Toti Arias como nuevo entrenador de cara al Torneo Federal A 2026. El Toti vuelve a Mendoza para dirigir al Globo, ya logró los ascensos con Gimnasia y Esgrima y el Atlético San Martín.
El cuerpo técnico está conformado por Martín Puppato, su ayudante de campo; Pablo Dorado, el preparador físico y Matías Módica, el entrenador de arqueros. Además colaborará Alejandro De Las Riba en el proyecto deportivo para el 2026.
Sergio Toti Arias habló de su llegada a Huracán Las Heras
El Toti este martes habló con Ovación y contó las sensaciones de dirigir al equipo lasherino. "Estoy muy feliz de llegar a este club. Huracán Las Heras es una institución que tiene mucha convocatoria, estamos agradecidos por habernos elegidos, el objetivo es ser protagonistas y poder subir de categoría", reconoció.
El ex entrenador de Gimnasia y Esgrima y Atlético San Martín contó: "Habíamos tenido en otras ocasiones posibilidades de dirigirlo, finalmente no se se pudo dar y ahora se concretó. Me gustó mucho la propuesta, todos sabemos lo que representa el club y el hincha es muy pasional, queremos ser un equipo competitivo y darles muchas alegrías a la gente del Globo".
La trayectoria del Toti Arias
El Toti Arias ha dirigido a Gimnasia y Esgrima y San Martín (ambos de Mendoza), San Martín de Formosa, Douglas Haig, Estudiantes de San Luis y Ferro de General Pico, entre otros equipos.
"Desde hace años que no paramos de dirigir, siempre dejando todo en los clubes que hemos dirigido y en forma paralela estamos trabajando en la escuela del Talán con los chicos que integran la filial de Gimnasia y Esgrima", contó.
El escudo de Huracán Las Heras
Huracán Las Heras presentó su nuevo escudo en las redes sociales.