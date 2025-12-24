Inicio Ovación Fútbol Huracán Las Heras
Huracán Las Heras confirmó a Sergio Toti Arias como nuevo entrenador para el Federal A

Huracán Las Heras presentó a Sergio Toti Arias como nuevo entrenador para el Torneo Federal 2026. El Globo festeja su aniversario número 86

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Sergio Toti Arias fue presentado como entrenador de Huracán Las Heras. En la foto está junto al dirigente Gabriel Oliva y al presidente del club, Alejandro Masutti.

Foto: Prensa Huracán Las Heras

Huracán Las Heras en su aniversario número 86, confirmó a Sergio Toti Arias como nuevo entrenador de cara al Torneo Federal A 2026. El Toti vuelve a Mendoza para dirigir al Globo, ya logró los ascensos con Gimnasia y Esgrima y el Atlético San Martín.

El cuerpo técnico está conformado por Martín Puppato, su ayudante de campo; Pablo Dorado, el preparador físico y Matías Módica, el entrenador de arqueros. Además colaborará Alejandro De Las Riba en el proyecto deportivo para el 2026.

El Toti Arias se mostró muy feliz de dirigir a Huracán Las Heras.

Sergio Toti Arias habló de su llegada a Huracán Las Heras

El Toti este martes habló con Ovación y contó las sensaciones de dirigir al equipo lasherino. "Estoy muy feliz de llegar a este club. Huracán Las Heras es una institución que tiene mucha convocatoria, estamos agradecidos por habernos elegidos, el objetivo es ser protagonistas y poder subir de categoría", reconoció.

El Toti Arias buscará el ascenso con el Globo.

El ex entrenador de Gimnasia y Esgrima y Atlético San Martín contó: "Habíamos tenido en otras ocasiones posibilidades de dirigirlo, finalmente no se se pudo dar y ahora se concretó. Me gustó mucho la propuesta, todos sabemos lo que representa el club y el hincha es muy pasional, queremos ser un equipo competitivo y darles muchas alegrías a la gente del Globo".

La trayectoria del Toti Arias

El Toti Arias ha dirigido a Gimnasia y Esgrima y San Martín (ambos de Mendoza), San Martín de Formosa, Douglas Haig, Estudiantes de San Luis y Ferro de General Pico, entre otros equipos.

"Desde hace años que no paramos de dirigir, siempre dejando todo en los clubes que hemos dirigido y en forma paralela estamos trabajando en la escuela del Talán con los chicos que integran la filial de Gimnasia y Esgrima", contó.

"Tuvimos la suerte de ascender con Gimnasia y Esgrima y San Martín. Ojalá podamos tener algún logro deportivo con Hurácán Las Heras", contó el Toti Arias.

El escudo de Huracán Las Heras

Huracán Las Heras presentó su nuevo escudo en las redes sociales.

