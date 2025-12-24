Huracán Las Heras confirmó a Sergio Toti Arias como nuevo entrenador para el Federal A

Sergio Toti Arias HLH El Toti Arias buscará el ascenso con el Globo. Foto: Prensa Huacán Las Heras

El ex entrenador de Gimnasia y Esgrima y Atlético San Martín contó: "Habíamos tenido en otras ocasiones posibilidades de dirigirlo, finalmente no se se pudo dar y ahora se concretó. Me gustó mucho la propuesta, todos sabemos lo que representa el club y el hincha es muy pasional, queremos ser un equipo competitivo y darles muchas alegrías a la gente del Globo".

presentación de Toti Arias.

Aniversario Huraca´n Las Heras.

La trayectoria del Toti Arias

El Toti Arias ha dirigido a Gimnasia y Esgrima y San Martín (ambos de Mendoza), San Martín de Formosa, Douglas Haig, Estudiantes de San Luis y Ferro de General Pico, entre otros equipos.

"Desde hace años que no paramos de dirigir, siempre dejando todo en los clubes que hemos dirigido y en forma paralela estamos trabajando en la escuela del Talán con los chicos que integran la filial de Gimnasia y Esgrima", contó.

"Tuvimos la suerte de ascender con Gimnasia y Esgrima y San Martín. Ojalá podamos tener algún logro deportivo con Hurácán Las Heras", contó el Toti Arias.

El escudo de Huracán Las Heras

Huracán Las Heras presentó su nuevo escudo en las redes sociales.