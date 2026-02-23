Conmovió al fútbol: el técnico que llevó a Curazao al Mundial renunció por la enfermedad de su hija

Es una decisión que conmovió al mundo del fútbol. Es que el entrenador Dick Advocaat, que llevó a Curazao al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026 renunció a su cargo para cuidar a su hija enferma.
A poco más de tres meses del Mundial 2026, Curazao, rival de Ecuador en el Grupo E se quedó sin entrenador. Dick Advocaat,. de 78 año, presentó su renuncia para darle prioridad a su familia, ya que su hija tiene problemas de salud.
"Esta es una decisión obvia, pero eso no quita que vaya a extrañar mucho a Curazao, a su gente y a mis colegas. Considero que la clasificación del país más pequeño del mundo para el Mundial es uno de los momentos más destacados de mi carrera. Estoy orgulloso de mis jugadores, del cuerpo técnico y de los miembros de la directiva que creyeron en nosotros", expresó Advocaat.
Mientras que la Federación de Fútbol de Curazao aceptó la renuncia del neerlandés y respetó su decisión de estar cerca de su familia.
Los centroamericanos dieron a conocer a salida de Advocaat y nombraron como su sucesor a Fred Rutten, un neerlandés de 63 años. Tiene una amplia trayectoria en el fútbol europeo al dirigir al PSV, Feyenoord, Vitesse o Anderlecht. Además tuvo paso por el Maccabi Haifa de Israel y el Al-Shabab de Arabia Saudita.
"Es un momento difícil para Dick y le deseo fuerza a él y a su familia. Dick es un ícono del fútbol mundial. Es un verdadero honor continuar su labor. He hablado extensamente con él y su equipo y seguiré por el mismo camino. Curazao puede esperar la misma dedicación y compromiso de mi parte", dijo Rutten.
Curazao solamente tendrá un partido oficial con Rutten como DT antes de enfrentar a Ecuador en el Mundial. En el debut ante Alemania, el neerlandés dirigirá su primer encuentro por los puntos en la selección centroamericana, para posteriormente verse las caras con Ecuador el 20 de junio a las 19.