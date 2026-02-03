Estos son todos los equipos clasificados al Mundial 2026: qué día empieza la Copa del Mundo

Finalmente se cumplieron esos 4 años que todos los futboleros esperan, para que se lleve a cabo la máxima cita del mundo del fútbol, y en este 2026 llegará con un condimento especial: serán 48 equipos. El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, y la gente quiere saber absolutamente todo sobre esta edición de la Copa del Mundo, como quiénes participan, cuándo debuta su país y cuándo inicia el torneo.
El mes de junio será intenso para los amantes del fútbol, y es que desde el 11 de ese mes, iniciará el Mundial2026 con México - Sudáfrica como partido inagural de esta competencia internacional. Aún no están todos los equipos confirmados, y es que quedan los enfrentamientos entre países de distintos continentes, que definirán por repechaje quiénes ocuparán los últimos lugares.
En qué fecha inicia el Mundial 2026
El Mundial 2026 durará más de un mes, y es que prácticamente habrán partidos casi todos los días, iniciando los primeros días de junio y finalizando en la etapa final de julio.
El partido inagural del Mundial 2026 será el mismo que en el 2010, en el de Sudáfrica. México y el país africano darán inicio a la Copa del Mundo el 11 de junio, a las 16 horas.
Mientras tanto la Selección argentina tendrá su debut en el Mundial 2026 el 16 de junio, contra Argelia, en un horario muy peculiar: 22 horas.
Qué equipos están clasificados al Mundial 2026
Pasar de 32 equipos a 48, genera cambios sustanciales en el Mundial 2026, pero primero que nada, hay que entender que esta medida fue impulsada por la mismísima organización de FIFA. El objetivo de esta medida tomada para la Copa del Mundo es tener un espectáculo más amplio y una mayor dosis de dramatismo producto del agrandamiento del número de compromisos.
El Mundial 2026, en un principio iba a ser de 16 grupos de tres equipos, en el que los dos mejores de cada grupo avanzarían a la fase eliminatoria. Finalmente la FIFA, decidió ir con 12 grupos de cuatro equipos cada uno, con los dos primeros de cada sector clasificándose a la siguiente ronda junto a los ocho mejores terceros.
Esto llevó a que los cupos por confederación aumentara notablemente, permitiendo que al Mundial 2026 vayan 7 equipos de Concacaf, 7 de Conmebol, 16 de UEFA, 9 de Africa, 8 de Asia y 1 de Oceanía.
Los países que han clasificado al Mundial 2026 hasta el momento son: