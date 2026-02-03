Estos son todos los equipos clasificados al Mundial 2026: qué día empieza la Copa del Mundo

El partido inagural del Mundial 2026 será el mismo que en el 2010, en el de Sudáfrica. México y el país africano darán inicio a la Copa del Mundo el 11 de junio, a las 16 horas.

Mientras tanto la Selección argentina tendrá su debut en el Mundial 2026 el 16 de junio, contra Argelia, en un horario muy peculiar: 22 horas.

Qué equipos están clasificados al Mundial 2026

Pasar de 32 equipos a 48, genera cambios sustanciales en el Mundial 2026, pero primero que nada, hay que entender que esta medida fue impulsada por la mismísima organización de FIFA. El objetivo de esta medida tomada para la Copa del Mundo es tener un espectáculo más amplio y una mayor dosis de dramatismo producto del agrandamiento del número de compromisos.

El Mundial 2026, en un principio iba a ser de 16 grupos de tres equipos, en el que los dos mejores de cada grupo avanzarían a la fase eliminatoria. Finalmente la FIFA, decidió ir con 12 grupos de cuatro equipos cada uno, con los dos primeros de cada sector clasificándose a la siguiente ronda junto a los ocho mejores terceros.

Esto llevó a que los cupos por confederación aumentara notablemente, permitiendo que al Mundial 2026 vayan 7 equipos de Concacaf, 7 de Conmebol, 16 de UEFA, 9 de Africa, 8 de Asia y 1 de Oceanía.

Los países que han clasificado al Mundial 2026 hasta el momento son:

México

Estados Unidos

Canadá

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Colombia

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Catar

Arabia Saudita

Inglaterra

Costa de Marfil

Senegal

Croacia

Francia

Portugal

Noruega

Países Bajos

Alemania

