"Otra vez": Mhoni Vidente predijo a la selección ganadora del Mundial 2026

"Otro equipo de América Latina, si no es Ecuador, es Argentina, que se lleva otra vez la Copa", dijo en su pronóstico. También destacó a Kylian Mbappé como una de las principales figuras del Mundial 2026.

Más allá de lo místico, Mhoni Vidente elogió la mentalidad del futbolista y el hincha argentino. Ante las críticas que tildan de "creídos" a los compatriotas de Messi, la vidente defendió esta postura como una clave del éxito.

Selección argentina - Ecuador Ecuador o Argentina, los candidatos de Mhoni Vidente.

Con el Mundial 2026 jugándose en gran parte en suelo norteamericano, el apoyo latino será masivo. ¿Se cumplirá la profecía de Mhoni Vidente y veremos al pueblo argentino festejando otra vez?

Mundial 2026: el jugador de la Selección Argentina que se pierde la primera fecha

Nicolás Otamendi, uno de los pilares del ciclo de Lionel Scaloni y referente absoluto del vestuario, no podrá estar presente en el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026.

El exdefensor de Vélez, actualmente en Benfica, recibió la tarjeta roja directa durante el último encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador en Guayaquil, y su sanción fue confirmada recientemente.

A pesar de la preocupación inicial sobre una posible suspensión extendida, la FIFA confirmó que el castigo será de una sola fecha, por lo que Otamendi podrá jugar la Finalissima frente a España.