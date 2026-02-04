Tras el histórico triunfo de la Selección Argentina en Qatar 2022, el mundo del fútbol ya tiene la mirada puesta en la próxima cita máxima: el Mundial 2026. Aunque faltan meses para que ruede la pelota en México, Estados Unidos y Canadá, la famosa astróloga ya ha lanzado sus cartas.
"Otra vez": Mhoni Vidente predijo a la selección ganadora del Mundial 2026
Al igual que lo hizo en 2022, Mhoni Vidente definió a sus selecciones candidatas a ganar el Mundial 2026. ¿Cómo le irá a la Selección Argentina?
No es la primera vez que Mhoni Vidente, radicada en México pero nacida en Cuba, le da lugar y acierta a predicciones futbolísticas. De hecho, acertó el triunfo de Argentina en diciembre de 2022.
Mhoni Vidente y una predicción que ilusiona a los hinchas argentinos
En sus recientes apariciones televisivas, Mhoni Vidente analizó las energías que rodean a las potencias mundiales. Según sus visiones, la "Carta de la Estrella" domina el panorama futbolístico de los próximos años.
"Otro equipo de América Latina, si no es Ecuador, es Argentina, que se lleva otra vez la Copa", dijo en su pronóstico. También destacó a Kylian Mbappé como una de las principales figuras del Mundial 2026.
Más allá de lo místico, Mhoni Vidente elogió la mentalidad del futbolista y el hincha argentino. Ante las críticas que tildan de "creídos" a los compatriotas de Messi, la vidente defendió esta postura como una clave del éxito.
Con el Mundial 2026 jugándose en gran parte en suelo norteamericano, el apoyo latino será masivo. ¿Se cumplirá la profecía de Mhoni Vidente y veremos al pueblo argentino festejando otra vez?
Mundial 2026: el jugador de la Selección Argentina que se pierde la primera fecha
Nicolás Otamendi, uno de los pilares del ciclo de Lionel Scaloni y referente absoluto del vestuario, no podrá estar presente en el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026.
El exdefensor de Vélez, actualmente en Benfica, recibió la tarjeta roja directa durante el último encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador en Guayaquil, y su sanción fue confirmada recientemente.
A pesar de la preocupación inicial sobre una posible suspensión extendida, la FIFA confirmó que el castigo será de una sola fecha, por lo que Otamendi podrá jugar la Finalissima frente a España.