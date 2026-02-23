Inicio Ovación Fútbol Manchester United
Fútbol internacional

El Manchester United ganó por la mínima en su visita al Everton completando la 27ª fecha de la Premier League

Sin la presencia del argentino Lisandro Martínez, lesionado, el Manchester United logró un buen triunfo que lo deja en zona de Champions League

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Bejamin Šeško rompió el cero. El esloveno coronó una veloz contraofensiva y el manchester United se llvó un buen triunfo de la cancha del Everton.

Este lunes se completó la 27ª fecha del fútbol inglés, y Manchester United se impuso como visitante por 1 a 0 al Everton en un partido correspondiente a la vigésimo séptima fecha de la Premier League. No estuvo presente el argentino Lisandro Martínez, lesionado.

El tanto del United lo convirtió el delantero Benjamin Šeško, a los 26 minutos del segundo tiempo. De esta forma alcanzó la cuarta posición de la Premier League de Inglaterra con 48 puntos, tres más que el Chelsea, que quedó en la 5° puesto.

El Manchester United va en pleno ascenso en la Premier League

El equipo que dirige técnicamente Michael Carrick ha logrado regularidad y eficacia, y lleva ganado cuatro de los últimos cinco encuentros de la Premier.

Distinta situación es la del local, el Everton, que cayó por segunda vez consecutiva, y navega por el medio de la tabla, en la novena plaza, con 37 puntos.

Con un juego trabado y parejo, la apertura del marcador llegó recién en la segunda parte, tras una deslucida primera mitad, prácticamente no contó con situaciones de riesgo.

De la mano del esloveno Benjamin Sesko

El gol del triunfo de los Red Devils llegó desde un veloz contragolpe, con un balón largo a la carrera de Bryan Mbeumo, que dejó mal parada a la defensa del Everton, que intentó replegarse, pero no alcanzó a impedir que el camerunés asistiera a Šeško, quien abrió el pie y colocó el balón pegado al palo izquierdo del arquero Jordan Pickford.

Tras el triunfo, Manchester United recibirá en Old Trafford al Crystal Palace, el próximo domingo desde las 11, mientras que los locales visitarán al Newcastle, el sábado 28 de febrero a partir de las 12.

