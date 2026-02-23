El Manchester United ganó por la mínima en su visita al Everton completando la 27ª fecha de la Premier League

Distinta situación es la del local, el Everton, que cayó por segunda vez consecutiva, y navega por el medio de la tabla, en la novena plaza, con 37 puntos.

Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/74j1mcFnrI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2026

Con un juego trabado y parejo, la apertura del marcador llegó recién en la segunda parte, tras una deslucida primera mitad, prácticamente no contó con situaciones de riesgo.

De la mano del esloveno Benjamin Sesko

El gol del triunfo de los Red Devils llegó desde un veloz contragolpe, con un balón largo a la carrera de Bryan Mbeumo, que dejó mal parada a la defensa del Everton, que intentó replegarse, pero no alcanzó a impedir que el camerunés asistiera a Šeško, quien abrió el pie y colocó el balón pegado al palo izquierdo del arquero Jordan Pickford.

Tras el triunfo, Manchester United recibirá en Old Trafford al Crystal Palace, el próximo domingo desde las 11, mientras que los locales visitarán al Newcastle, el sábado 28 de febrero a partir de las 12.