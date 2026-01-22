Cómo limpiar las pizzeras manchadas con el paso del tiempo

Con el paso del tiempo, estas piezas claves de la cocina empiecen a acumular grasa y aceite, que se van adhiriendo al aluminio o hierro, formando un barniz color marrón, casi imposible de sacar.

Estas fuentes para la pizza duran muchos años y, por más que estén sucias, la gente las usa en casa sin problema alguno.

Para que queden limpias y recuperen su aspecto original, nada mejor que seguir los consejos de los que más saben, cuándo de limpiar se trata.

En este caso, los expertos de American Metalcraft brindan consejos muy útiles para poder limpiar de la mejor manera las pizzeras percudidas por la comida.

limpiar-pizzeras1

Limpiar las pizzeras con un truco fácil y sencillo

Con un poco de dedicación y un par de ingredientes, es posible limpiar a fondo las pizzeras, para quitarle todas las manchas marrones, esas que no tan agradables se ven.

Ingredientes

Fuentón o palangana

Olla grande

Guantes de limpieza

Vinagre

Agua caliente

Bicarbonato de sodio

Estropajo

limpiar-pizzeras2

Limpiar las pizzeras, paso a paso