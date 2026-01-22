Cómo limpiar las pizzeras manchadas con el paso del tiempo

Hay una forma muy efectiva de limpiar las pizzeras que casi todo el mundo tiene en sus casas, esas que con el uso cotidiano se han desgastado y percudido. Por suerte hay una manera de dejarlas casi como nuevas, para que vuelvan a tener el brillo que lucían como cuando eran nuevas.
Las siempre útiles pizzeras, que están fabricadas de varios materiales como aluminio o hierro, se utilizan para cocinar pizza o cualquier otro tipo de comidas. Son infaltables en las cocinas de los hogares en todo el mundo.
Las pizzeras son más que prácticas, aunque lo que sucede bastante, es que muchas veces son difíciles de limpiar.
Con el paso del tiempo, estas piezas claves de la cocina empiecen a acumular grasa y aceite, que se van adhiriendo al aluminio o hierro, formando un barniz color marrón, casi imposible de sacar.
Estas fuentes para la pizza duran muchos años y, por más que estén sucias, la gente las usa en casa sin problema alguno.
Para que queden limpias y recuperen su aspecto original, nada mejor que seguir los consejos de los que más saben, cuándo de limpiar se trata.
En este caso, los expertos de American Metalcraft brindan consejos muy útiles para poder limpiar de la mejor manera las pizzeras percudidas por la comida.
Limpiar las pizzeras con un truco fácil y sencillo
Con un poco de dedicación y un par de ingredientes, es posible limpiar a fondo las pizzeras, para quitarle todas las manchas marrones, esas que no tan agradables se ven.
Ingredientes
- Fuentón o palangana
- Olla grande
- Guantes de limpieza
- Vinagre
- Agua caliente
- Bicarbonato de sodio
- Estropajo
Limpiar las pizzeras, paso a paso
- Lo primero que se hace es calentar abundante agua con dos tazas de vinagre en una olla grande.
- Tras el hervor del líquido, trasladar el agua caliente a un fuentón o palangana. También se puede utilizar la bacha de la cocina, siempre y cuando sea grande.
- Poner las pizzeras sucias en el agua con vinagre y que queden bien sumergidas. Dejar reposar.
- Cuando el agua esté tibia tirando a fría, espolvorear bicarbonato de sodio sobre las pizzeras y refregar con el estropajo hasta quitarle toda la suciedad.
- Cuando se hayan removido todas las impurezas con la sustancia abrasiva, lavar con esponja y detergente, como se hace de manera habitual.