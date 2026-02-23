Por qué las tapas de los frascos tienen una goma en el interior y qué significa

Seguramente alguna vez te has preguntado qué significa esta goma o si cumple alguna función importante. Este plástico o anillo de goma se llama sellador o liner.

Cuando calentamos los frascos para esterilizarlos, ya con los alimentos dentro, el aire y el vapor del interior se expanden y buscan salir. La goma funciona como una junta elástica que genera un efecto vacío.

Esto evita cualquier fuga por donde podría ingresar aire del exterior y el efecto vacío genera ese ruido tan característico al abrir frascos, un indicador de que la conserva ha estado correctamente cerrada.

tapas de frascos No es un artefacto estético ni un adorno, es un elemento pensado para algo.

Al evitar el ingreso de aire en el interior de los frascos, la goma también evita que ingresen microorganismos, bacterias, levaduras, hongos y esporas peligrosas que pueden alterar los alimentos y ocasionar enfermedades de transmisión alimentaria (ETA).

Como si fuera poco, la goma se encarga de absorber la presión que se produce al cocinar los frascos. Esto evita que el frasco reviente o que la tapa metálica se deforme permanentemente.

Además de saber qué significa y por qué es importante, hay que tener en cuenta su vida útil y durabilidad. Las tapas de los frascos se pueden reutilizar un par de veces, pero no son eternas. La goma se seca, endurece y deforma con el tiempo.

Guía para limpiar los frascos antes de usarlos

Lavar, limpiar y esterilizar los frascos de conservas antes de utilizarlos es muy importante para eliminar el polvo, las bacterias, esporas y hongos que pueden contaminar las conservas.

esterilizar frascos Limpia y esteriliza los frascos antes de envasar los alimentos.