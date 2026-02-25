Netflix recuerda a Diane Keaton con una de sus mejores películas de comedia

¿De qué trata la película "Alguien tiene que ceder"?

"Un ejecutivo de la música se enamora de la madre de su joven novia tras haber tenido un ataque cardiaco en su casa", es la sinopsis oficial de esta película que se estrenó en 2003.

Embed - Something's Gotta Give (2003) Trailer #1

Además de Diane Keaton, esta producción cuenta con las actuaciones de Jack Nicholson, Keanu Reeves, Frances McDormand, Amanda Peet, entre otros. La directora es la icónica Nancy Meyers, quien también estuvo a cargo del guion. Además, la música fue compuesta por Hanz Zimmer.

Por su actuación, Keaton recibió nominaciones al Óscar a la Mejor Actriz, al Premio de la Crítica Cinematográfica a la Mejor Actriz y al Premio del Sindicato de Actores de Cine a la Mejor Interpretación Protagónica. En la 61.ª edición de los Globos de Oro, Keaton ganó el premio a la Mejor Actriz en una Película Musical o Comedia, mientras que Nicholson recibió una nominación a Mejor Actor en una Película Musical o Comedia.

Netflix Alguien tiene que ceder Diane Keaton y Jack Nicholson en la película "Alguien tiene que ceder".

¿Dónde se puede ver la película "Alguien tiene que ceder"?