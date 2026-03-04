Entregaron la corona de Nuri Donnantuoni a su familia a 11 años de su partida

Nuri Corona vendimia La corona de Nuri, la reina que será recordada por siempre. Foto: subsecretaría de Cultura.

Después de ser restaurada íntegramente y por decisión de las autoridades, la pieza fue donada a la familia de quien representó al departamento en la fiesta mayor de los mendocinos. El gesto busca recordar su paso por la Vendimia y mantener vivo su legado.

Reina de la Vendimia en un año récord de turistas

Donnantuoni fue proclamada reina nacional en 2005, luego de haber sido elegida en la fiesta departamental Vendimia de la Tierra Madre. Ese año, la celebración registró cifras récord de visitantes: cerca de 50.000 turistas llegaron a Mendoza para participar de los festejos.

Su elección estuvo marcada por el carisma, la sencillez y los conocimientos que demostró durante su candidatura. Con el tiempo, se convirtió en una de las reinas nacionales más recordadas por el público vendimial.

Querida. Nuri Donnantuoni.

La conmoción por la muerte de Nuri Donnantuoni

El 11 de febrero de 2015, Nuri Donnantuoni murió en un accidente vial. El automóvil que conducía rumbo a San Carlos volcó en la ruta 40. Tenía 29 años, viajaba con su hermana de 27 años y cursaba el segundo mes de embarazo.

La noticia generó una fuerte conmoción en toda la provincia. A once años de aquel hecho, la entrega de la corona a su familia se presenta como un gesto de reconocimiento y memoria hacia quien supo representar a San Carlos y a Mendoza en una de sus celebraciones más emblemáticas.