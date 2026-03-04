Entregaron la corona de Nuri Donnantuoni a su familia a 11 años de su partida

La comuna de San Carlos y la Subsecretaría de Cultura de la provincia homenajearon este miércoles a la recordada reina de la Vendimia 2005, Nuri Donnantuoni, al cumplirse 11 años de su muerte. Nuri recibió un reconocimiento especial: su corona fue entregada a su familia.
El acto se realizó en la explanada de la Intendencia de San Carlos y contó con la presencia de autoridades provinciales y departamentales, además de familiares y allegados.
El acto y la entrega de la corona a la familia de Nuri Donnantuoni
La ceremonia fue encabezada por el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, y el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas. Durante más de seis años, la corona permaneció bajo resguardo de la Subsecretaría de Cultura.
Después de ser restaurada íntegramente y por decisión de las autoridades, la pieza fue donada a la familia de quien representó al departamento en la fiesta mayor de los mendocinos. El gesto busca recordar su paso por la Vendimia y mantener vivo su legado.
Reina de la Vendimia en un año récord de turistas
Donnantuoni fue proclamada reina nacional en 2005, luego de haber sido elegida en la fiesta departamental Vendimia de la Tierra Madre. Ese año, la celebración registró cifras récord de visitantes: cerca de 50.000 turistas llegaron a Mendoza para participar de los festejos.
Su elección estuvo marcada por el carisma, la sencillez y los conocimientos que demostró durante su candidatura. Con el tiempo, se convirtió en una de las reinas nacionales más recordadas por el público vendimial.
La conmoción por la muerte de Nuri Donnantuoni
El 11 de febrero de 2015, Nuri Donnantuoni murió en un accidente vial. El automóvil que conducía rumbo a San Carlos volcó en la ruta 40. Tenía 29 años, viajaba con su hermana de 27 años y cursaba el segundo mes de embarazo.
La noticia generó una fuerte conmoción en toda la provincia. A once años de aquel hecho, la entrega de la corona a su familia se presenta como un gesto de reconocimiento y memoria hacia quien supo representar a San Carlos y a Mendoza en una de sus celebraciones más emblemáticas.