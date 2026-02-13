Juego de las Estrellas de la NBA 2026: días, horarios y dónde ver por TV el mejor básquet del mundo

21 hs Partido de las Celebridades

el cruce entre figuras del espectáculo y el deporte con la presencia de Jeremy Lin y Tacko Fall, junto a estrellas invitadas como el brasileño Cafú y jugadores de la NFL.

23 hs Rising Stars (Nuevas Estrellas)

torneo de cuatro equipos dirigidos por leyendas como Carmelo Anthony y Vince Carter. Participarán las promesas de la liga, entre ellos Cooper Flagg y Alex Sarr, bajo un sistema de eliminación directa.

Sábado 14/2

19 hs Concurso de Triples

Especialistas como Damian Lillard y Devin Booker competirán en dos rondas de 70 segundos. Los tres mejores puntajes de la fase inicial clasificarán a la gran final.

21 hs. Shooting Stars

Cuatro equipos de tres jugadores (mezclando figuras actuales y leyendas) deberán anotar desde posiciones designadas en la cancha en el menor tiempo posible.

23 hs Concurso de Volcadas

Con nuevos protagonistas Jaxson Hayes y Carter Bryant asoman como favoritos en un certamen de dos rondas

Domingo 15/2

19 hs. Juego de las Estrellas con nuevo formato

Se enfrentarán tres equipos (dosde Estados Unidos y uno del Resto del Mundo) en un sistema de todos contra todos.

21.10 Championship Game

Los dos mejores equipos avanzarán a la final del All Star 2026.

Los 3 equipos del Juego de las Estrellas de la NBA 2026