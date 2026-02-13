Juego de las Estrellas de la NBA 2026: días, horarios y dónde ver por TV el mejor básquet del mundo

La NBA se prepara para vivir un fin de semana de lujo en el Intuit Dome de Los Ángeles con la edición 2026 del Juego de las Estrellas, con un cambio novedoso en el formato del partido principal.
La NBA se prepara para vivir un fin de semana de lujo en el Intuit Dome de Los Ángeles con la edición 2026 del Juego de las Estrellas, con un cambio novedoso en el formato del partido principal.
Con una mezcla de leyendas, promesas y celebridades, el cronograma promete acción ininterrumpida que los fanáticos podrán ver por ESPN y Disney Plus.
Viernes 13/2
el cruce entre figuras del espectáculo y el deporte con la presencia de Jeremy Lin y Tacko Fall, junto a estrellas invitadas como el brasileño Cafú y jugadores de la NFL.
torneo de cuatro equipos dirigidos por leyendas como Carmelo Anthony y Vince Carter. Participarán las promesas de la liga, entre ellos Cooper Flagg y Alex Sarr, bajo un sistema de eliminación directa.
Sábado 14/2
Especialistas como Damian Lillard y Devin Booker competirán en dos rondas de 70 segundos. Los tres mejores puntajes de la fase inicial clasificarán a la gran final.
Cuatro equipos de tres jugadores (mezclando figuras actuales y leyendas) deberán anotar desde posiciones designadas en la cancha en el menor tiempo posible.
Con nuevos protagonistas Jaxson Hayes y Carter Bryant asoman como favoritos en un certamen de dos rondas
Domingo 15/2
Se enfrentarán tres equipos (dosde Estados Unidos y uno del Resto del Mundo) en un sistema de todos contra todos.
Los dos mejores equipos avanzarán a la final del All Star 2026.