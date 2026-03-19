Copa Libertadores: los rivales de Boca y los otros equipos argentinos en la fase de grupos

Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, estará en el Grupo G con Liga de Quito, Always Ready y Mirassol; y Estudiantes de La Plata, ganador del último Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, irá al Grupo A con Flamengo, Cusco e Independiente Medellín.

Rosario Central estará en el Grupo H con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central.

Finalmente, Platense e Independiente Rivadavia disputarán la Copa Libertadores por primera vez en su historia y mientras el Calamar irá al Grupo E con Peñarol, Corinthians e Independiente Santa Fe, la Lepra jugará en el Grupo C con Fluminense, Bolívar y Deportivo La Guaira.

Los otros grupos de la Copa Libertadores

Grupo B: Nacional, Universitario de Perú, Coquimbo Unido y Deportes Tolima.

Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior y Sporting Cristal.

Las fechas de la Copa Libertadores 2026