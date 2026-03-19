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Copa Libertadores: los rivales de Boca y los otros equipos argentinos en la fase de grupos

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que contará con la presencia de Boca y otros 5 equipos argentinos, se llevó a cabo en la sede de la Conmebol.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Riquelme en el sorteo.

Riquelme en el sorteo.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que contará con la presencia de Boca y otros 5 equipos argentinos, se llevó a cabo en la sede de la Conmebol, en Paraguay.

Boca fue el único representante argentino en el Bombo 1 y volverá a disputar esta competencia después de dos años integrando el Grupo D con Cruzeiro, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

grupos 2

El debut xeneize será en Chile ante la Universidad Católica entre el 7 y el 9 de abril.

Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, estará en el Grupo G con Liga de Quito, Always Ready y Mirassol; y Estudiantes de La Plata, ganador del último Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, irá al Grupo A con Flamengo, Cusco e Independiente Medellín.

Rosario Central estará en el Grupo H con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central.

Finalmente, Platense e Independiente Rivadavia disputarán la Copa Libertadores por primera vez en su historia y mientras el Calamar irá al Grupo E con Peñarol, Corinthians e Independiente Santa Fe, la Lepra jugará en el Grupo C con Fluminense, Bolívar y Deportivo La Guaira.

Los otros grupos de la Copa Libertadores

  • Grupo B: Nacional, Universitario de Perú, Coquimbo Unido y Deportes Tolima.
  • Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior y Sporting Cristal.

Las fechas de la Copa Libertadores 2026

  • Fase de grupos: 8 de abril al 27 de mayo
  • Octavos de final: 11 y 18 de agosto
  • Cuartos de final: 9 y 16 de septiembre
  • Semifinales: 14 y 21 de octubre
  • Final: sábado 28 de noviembre en Montevideo, Uruguay

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