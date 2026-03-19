EN VIVO: El sorteo de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, con Independiente Rivadavia

Bombo 2: San Lorenzo, Tigre, Bragantino y Vasco da Gama de Brasil, Millonarios de Colombia, Palestino de Chile, Caracas de Venezuela y Cienciano de Perú.

Bombo 3: Audax Italiano de Chile, Independiente Petrolero y Blooming de Bolivia, Boston River y Montevideo City Torque de Uruguay, Deportivo Cuenca y Macará de Ecuador y Academia Puerto Cabello de Venezuela.

Bombo 4: Barracas Central, Deportivo Riestra, Juventud Las Piedras de Uruguay, Recoleta de Paraguay, Carabobo de Venezuela, O'Higgins de Chile, Botafogo de Brasil y Alianza Atlético de Perú.

Copa Libertadores

Bombo 1: Boca, Flamengo, Palmeiras y Fluminense de Brasil, Peñarol y Nacional de Uruguay y Liga Deportiva Universitaria de Quito e Independiente del Valle de Ecuador.

Bombo 2: Lanús, Estudiantes de La Plata, Corinthians y Cruzeiro de Brasil, Cerro Porteño y Libertad de Paraguay, Bolívar de Bolivia y Universitario de Perú.

Bombo 3: Rosario Central, Universidad Católica y Coquimbo Unido de Chile, Junior e Independiente Santa Fe de Colombia, Always Ready de Bolivia, Deportivo la Guaira de Venezuela y Cusco de Perú.

Bombo 4: Platense, Independiente Rivadavia, Deportes Tolima e Independiente Medellín de Colombia, Universidad Central de Venezuela, Mirassol de Brasil, Barcelona de Ecuador y Sporting Cristal de Perú.