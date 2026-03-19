Independiente Rivadavia, en el Grupo C de la Copa Libertadores: quiénes son sus rivales

La Lepra, que sacó boleto para disputar el torneo de clubes más importante del continente al conquistar la Copa Argentina, formará parte del Grupo C, donde ya conoce a sus rivales.

En su primera experiencia en la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia se verá las caras con:

Fluminense

Bolivar

Deportivo La Guaira

Daniel y Agustín Vila Daniel y Agustín Vila, presentes en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El cronograma de la Lepra

Se espera que en las próximas horas Conmbol confirme los días, horarios y sedes de cada uno de los partidos correspondientes a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El camino de la Lepra será el siguiente:

Fecha 1

Independiente Rivadavia vs Bolivar

Fecha 2

Fluminense vs Independiente Rivadavia

Fecha 3

Independiente Rivadavia vs Dep. La Guaira

Fecha 4

Independiente Rivadavia vs Fluminense

Fecha 5

Dep. La Guaira vs Independiente Rivadavia

Fecha 6

Bolivar vs Independiente Rivadavia

El calendario de la Copa Libertadores 2026

La fase de grupos comenzará el martes 7 de abril y terminará el jueves 28 de mayo:

Fecha 1 - Entre el 7 y 9 de abril

Fecha 2 - Entre el 14 y el 16 de abril

Fecha 3 - Entre el 28 y el 30 de abril

Fecha 4 - Entre el 5 y el 7 de mayo

Fecha 5 - Entre el 19 y el 21 de mayo

Fecha 6 - Entre el 26 y el 28 de mayo

El sorteo de los octavos de final será en la semana del 6 de junio y la acción comenzará el 11 de agosto. La final está prevista para el 28 de noviembre: