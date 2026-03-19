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Independiente Rivadavia, en el Grupo C de la Copa Libertadores: quiénes son sus rivales

La espera terminó. El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores determinó el Grupo de Independiente Rivadavia y sus rivales

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia, en el Grupo C de la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia, en el Grupo C de la Copa Libertadores.

El sueño que comenzó a gestarse en enero de 2023, finalmente se hizo realidad. Durante la jornada de este jueves Independiente Rivadavia formó parte del evento en el que se desarrolló el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La Lepra, que se ganó su lugar al conquistar la Copa Argentina en la última temporada, se ubicó en el copón cuatro. El azar determinó que el equipo de Alfredo Berti forme parte del Grupo C en el que debutaría como local, entre el 7 y el 9 de abril, ante Bolivar.

Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia ya conoce a sus rivales en la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia ya conoce a sus rivales en la Copa Libertadores.

Los rivales de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

En Luque, donde se ubica la sede de Conmebol, se desarrolló el evento que paralizó al mundo Independiente Rivadavia. Desde las 20 los hinchas estuvieron prendidos a una transmisión que quedará grabada a fuego en la historia de la institución.

La Lepra, que sacó boleto para disputar el torneo de clubes más importante del continente al conquistar la Copa Argentina, formará parte del Grupo C, donde ya conoce a sus rivales.

En su primera experiencia en la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia se verá las caras con:

  • Fluminense
  • Bolivar
  • Deportivo La Guaira
Daniel y Agustín Vila
Daniel y Agustín Vila, presentes en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Daniel y Agustín Vila, presentes en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El cronograma de la Lepra

Se espera que en las próximas horas Conmbol confirme los días, horarios y sedes de cada uno de los partidos correspondientes a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El camino de la Lepra será el siguiente:

Fecha 1

Independiente Rivadavia vs Bolivar

Fecha 2

Fluminense vs Independiente Rivadavia

Fecha 3

Independiente Rivadavia vs Dep. La Guaira

Fecha 4

Independiente Rivadavia vs Fluminense

Fecha 5

Dep. La Guaira vs Independiente Rivadavia

Fecha 6

Bolivar vs Independiente Rivadavia

El calendario de la Copa Libertadores 2026

La fase de grupos comenzará el martes 7 de abril y terminará el jueves 28 de mayo:

  • Fecha 1 - Entre el 7 y 9 de abril
  • Fecha 2 - Entre el 14 y el 16 de abril
  • Fecha 3 - Entre el 28 y el 30 de abril
  • Fecha 4 - Entre el 5 y el 7 de mayo
  • Fecha 5 - Entre el 19 y el 21 de mayo
  • Fecha 6 - Entre el 26 y el 28 de mayo

El sorteo de los octavos de final será en la semana del 6 de junio y la acción comenzará el 11 de agosto. La final está prevista para el 28 de noviembre:

  • Octavos de final - Entre el 11 y el 20 de agosto
  • Cuartos de final - Entre el 8 y el 17 de septiembre
  • Semifinal - Entre el 14 y el 22 de octubre
  • Final - 28 de noviembre

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