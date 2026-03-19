Independiente Rivadavia, en el Grupo C de la Copa Libertadores: quiénes son sus rivales

El sueño que comenzó a gestarse en enero de 2023, finalmente se hizo realidad. Durante la jornada de este jueves Independiente Rivadavia formó parte del evento en el que se desarrolló el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
La espera terminó. El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores determinó el Grupo de Independiente Rivadavia y sus rivales
El sueño que comenzó a gestarse en enero de 2023, finalmente se hizo realidad. Durante la jornada de este jueves Independiente Rivadavia formó parte del evento en el que se desarrolló el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
La Lepra, que se ganó su lugar al conquistar la Copa Argentina en la última temporada, se ubicó en el copón cuatro. El azar determinó que el equipo de Alfredo Berti forme parte del Grupo C en el que debutaría como local, entre el 7 y el 9 de abril, ante Bolivar.
En Luque, donde se ubica la sede de Conmebol, se desarrolló el evento que paralizó al mundo Independiente Rivadavia. Desde las 20 los hinchas estuvieron prendidos a una transmisión que quedará grabada a fuego en la historia de la institución.
La Lepra, que sacó boleto para disputar el torneo de clubes más importante del continente al conquistar la Copa Argentina, formará parte del Grupo C, donde ya conoce a sus rivales.
En su primera experiencia en la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia se verá las caras con:
Se espera que en las próximas horas Conmbol confirme los días, horarios y sedes de cada uno de los partidos correspondientes a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El camino de la Lepra será el siguiente:
Fecha 1
Independiente Rivadavia vs Bolivar
Fecha 2
Fluminense vs Independiente Rivadavia
Fecha 3
Independiente Rivadavia vs Dep. La Guaira
Fecha 4
Independiente Rivadavia vs Fluminense
Fecha 5
Dep. La Guaira vs Independiente Rivadavia
Fecha 6
Bolivar vs Independiente Rivadavia
La fase de grupos comenzará el martes 7 de abril y terminará el jueves 28 de mayo:
El sorteo de los octavos de final será en la semana del 6 de junio y la acción comenzará el 11 de agosto. La final está prevista para el 28 de noviembre: