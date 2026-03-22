Las figuras de Boca y River que convocó Placente para la Selección argentina Sub 20

También fueron convocados los Xeneizes Santiago Zampieri y Matías Satas, mientras que entre los Millonarios figuran Lucas Flores, Santiago Espíndola y Felipe Esquivel. A ellos se agregan otros juveniles con experiencia en la máxima categoría, como Tobías Andrada, de Vélez; Valentín Dávila, de Talleres; Ignacio Ovando, de Rosario Central; y Jerónimo Gómez Mattar, de Newell’s.

subiabre-river Subiabre fue llamado al Sub 20.

Los futbolistas se sumarán al Sub 20 una vez finalizada la fecha del Torneo Apertura y afrontarán el encuentro frente a Estados Unidos el viernes 27 de marzo, a las 11, en el predio de Ezeiza. Después del compromiso, el plantel continuará entrenándose hasta el 30 de marzo.

El juvenil de Boca Tomás Aranda es pretendido por Como y Parma

Se supo que Como y Parma de Italia se habrían fijado en el juvenil, según dijo el periodista Marco Conterio. Los dos clubes tendrían en carpeta al pibe de 18 años y estarían siguiendo bien de cerca sus actuaciones con la casaca del Xeneize.

En Como están Nico Paz y Máximo Perrone y en el Parma juegan Mateo Pellegrino, Mariano Troilo, Christian Ordónez, entre otros.

Aranda es un volante ofensivo, un clásico número '10', con una gran variedad de recursos, que le aportó algunas soluciones a un Boca que no encuentra el rumbo. Es diestro, no tiene problemas de perfil y su buena ubicación en cancha le permite tener buena lectura de juego.

Aranda tiene un contrato firmado hasta diciembre de 2029. No sería de extrañar que en el próximo mercado de pases vuelvan a caer ofertas (lo quería Colón) pero para hacerse con su ficha. Si bien el joven jugador sigue creciendo en su juego, Boca no recibió ni sondeos ni consultas por el jugador y sus condiciones contractuales.