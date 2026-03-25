Cuál es el lugar sagrado para guardar un billete de 1 dólar y atraer dinero, según el Feng Shui

El Feng Shui, una filosofía asiática de origen taoísta que nos ayuda a armonizar los espacios para promover el flujo energético, establece un lugar sagrado dentro de casa para guardar un billete de 1 dólar. Siguiendo su sugerencia, lograremos atraer dinero a nuestra vida y evitar que esa energía monetaria se fugue.
Feng Shui: dónde guardar un billete de 1 dólar para atraer dinero
La esencia del Feng Shui radica en la armonización de los entornos para permitir que el chi, o energía vital, fluya sin obstáculos. Cuando esta energía circula de manera equilibrada, no solo mejora nuestro estado de ánimo, sino que también actúa como un imán para nuevas oportunidades.
Dentro de este marco, la prosperidad económica ocupa un lugar central, y existen gestos simbólicos diseñados específicamente para activar el flujo del dinero en el hogar, como guardar un billete de 1 dólar en un lugar sagrado de la vivienda.
Uno de los rituales más valorados es colocar un billete de 1 dólar debajo del colchón. Este acto no debe entenderse como una superstición vacía, sino como una herramienta de enfoque mental y energético. En el Feng Shui, la forma en que interactuamos con el dinero refleja nuestra relación íntima con la abundancia.
Por ello, el primer paso fundamental es elegir un billete que se encuentre en perfecto estado, evitando arrugas o roturas, lo cual simboliza el respeto y la valoración que otorgamos a nuestra estabilidad financiera.
Antes de situar el billete en su lugar definitivo, el Feng Shui sugiere realizar una limpieza energética. Un método efectivo consiste en pasar el dólar por el humo de un incienso de sándalo o canela. Este procedimiento tiene como objetivo disolver cualquier rastro de energías antiguas o estancadas que el papel moneda pudiera haber acumulado en su tránsito previo.
Al hacerlo, preparamos el papel moneda para que actúe como un canal puro de nuestras intenciones presentes, enfocadas en la llegada de nuevas fuentes de ingresos. De ahí en más, solo restará colocar el billete de 1 dólar en el lugar asignado.
La filosofía asiática de origen taoísta recomienda guardarlo en la zona de la cabecera o del lado donde se duerme, ya que esto representa la activación financiera mientras dormimos.