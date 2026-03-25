Certificado Único de Discapacidad: cuándo hay que renovarlo

¿Quiénes no deben renovar aún el CUD?

El Gobierno ratificó una prórroga automática de un año para todos los certificados cuyo vencimiento original estaba programado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Por ejemplo, si tu CUD vencía en marzo de 2025, ahora tiene validez legal hasta marzo de 2026 sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Esta extensión aplica tanto para el formato físico como para el digital disponible en la app Mi Argentina.