Dejá como nuevo tu termo sin pintura y con stickers viejos

En los últimos años se ha puesto de moda llenar los termos o vasos térmicos con stickers y con diversos detalles que con el tiempo (y con el uso) se van ensuciando, rompiendo y hasta gastando.
A continuación te brindaremos un truco que puedes hacer en casa para limpiar los termos o vasos térmicos, quitarle los stickers y dejarlos impecables.
¿Cómo limpiar un termo sin pintura y con stickers viejos?
Materiales
- Paño limpio o algodón
- Cepillo
- Alcohol
- Quitaesmalte o removedor de esmalte UV
- Papel aluminio
- Ballerina
- Tarjeta vieja
El primer paso es tomar el termo y pasarle un paño o un algodón embebido en alcohol. Tienes que pasarlo sin miedo, ya que de esta manera podrás retirarle toda la suciedad y la grasa acumulada.
Luego tendrás que hacer un paso bastante engorroso: despegar todos los stickers. Algunos se romperán, pero deberás intentar retirar lo máximo que puedas. Una vez que hayas retirado todos los stickers, tendrás que volver a pasar un paño o algodón con alcohol para retirar los restos de pegamento.
El próximo paso debe realizarse con mucho cuidado. Te aconsejamos colocarte guantes para no dañar tu piel. Tendrás que pasar un algodón con el removedor de esmalte UV por todo el termo. De ser necesario, te aconsejamos repetir este paso una vez más.
Luego deberás envolver todo el termo con papel aluminio, sobre todo las partes con pinturas. Cuando el termo esté bien envuelto, déjalo reposar unos 5 minutos.
Toma una tarjeta vieja y envuélvela con un trapito o ballerina y comienza a raspar para remover la pintura. En algunas zonas todavía quedará pintura, por lo que te aconsejamos repetir los pasos del removedor de esmalte y la envoltura con papel aluminio. Y listo, ya habrás despegado toda la pintura y los stickers viejos.