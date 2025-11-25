Con un truco de costura en casa: cómo coser un hermoso top para estrenar en Navidad

Un truco de costura o DIY de hilos es una herramienta artesanal e infaltable en el hogar. Con unos cuantos materiales, puedes coser en casa accesorios sencillos, prendas de ropa más complejas e incluso realizar arreglos o reutilizar ropa que ya no usas. Hoy te explico cómo hacer un top navideño con un truco y un pedazo de satén.
Paso a paso: cómo hacer un top navideño con un truco DIY de hilos
Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar elementos básicos de costura, como hilos, tijeras, regla y alfileres. Puedes hacerlo a mano o con máquina de coser. A continuación te dejo el tutorial para que puedas seguir mejor el paso a paso de este DIY.
- Para comenzar, realiza los moldes de papel tal como se ve en el video. Los moldes te ayudarán a cortar las telas bien prolijas.
- Marca y recorta la tela. Utiliza alfileres para no cometer errores.
- Una vez que tengas todas las piezas, únelas tal como se indica en el truco. Coloca bien los tirantes y ojales para que pasen luego las tiras.
- Realiza las tiras de satén y colócalas en la espalda del top, trenzando como un corsé.
Cómo elegir la tela perfecta para cada truco DIY de costura
Antes de realizar cualquier truco de costura en casa o DIY, es muy importante seleccionar bien las telas. Para un top como el anterior, se recomienda usar telas brillantes y que resbalen un poco en la piel, como raso o satén. Son telas de acabados suaves y elegantes, ideales para un truco de hilos o un proyecto de fiesta.
Los tejidos de ropa se clasifican de diferentes maneras y por ende se usan para diferentes prendas. Existen tejidos o telas naturales de origen vegetal, como el algodón o el lino, muy suaves y perfectos para prendas ligeras y cómodas, como remeras, faldas, blusas y ropa de cama. Son telas absorbentes.
Por otra parte, las telas más porosas y rasposas como la lana o la seda. La ropa de este tipo suele ser más aislante que absorbente y no tiene tanta caída como para ser usada en vestidos sueltos y faldas. La seda se usa mucho en lencería, vestidos al cuerpo y blusas entalladas.
Los tejidos de origen sintético son muy resistentes y no se arrugan. Normalmente, este tipo de telas se utiliza en la confección de ropa deportiva. Es un tipo de tela elástica, de secado rápido y gran durabilidad, perfecta si estás buscando diseñar ropa todoterreno y firme.
Si piensas coser en casa más allá de la ropa y probar con algunos objetos decorativos, como manteles, servilletas, cortinas o almohadones, lo mejor es usar telas rasposas y pesadas, como la gabardina, la lona o el poliéster.