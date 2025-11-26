Cómo conseguir entradas en la preventa del Mundial de Rugby 2027 con Los Pumas como protagonistas

Antes del 16 de febrero a las 22 los fanáticos deberán crear una cuenta de compra para poder participar de la preventa de entradas que se habilitará el 17 de febrero en el mismo horario y que finalizará el 3 de marzo.

El sitio web oficial es www.rugbyworldcup.com y desde el ente organizador advirtieron que los tickets se venderán por orden de llegada y que habrán más de 2.5 millones de entradas disponibles.

Las expectativas son muy altas porque confirmaron que el precio de los pases serán muy accesibles ya que en la fase de grupo comenzarán desde los 26 dólares y también habrá más de un millón de localidades con un valor inferior a los 65 dólares.

Gonzalez El sorteo de los grupos del Mundial de Rugby será el 3 de diciembre.

La campaña promocional para el Mundial de Rugby

Los protagonistas elegidos para invitar a los fanáticos del rugby para el Mundial de Australia son Jonny Wilkinson y George Gregan, quienes protagonizaron la recordada final de 2003. El objetivo es revitalizar la pasión, la rivalidad y la unidad que genera el deporte a diferencia de otros donde no se fortalece el tercer tiempo.

Embed George Gregan y Jonny Wilkinson, para anunciar el Mundial 2027...



¿A qué franja de edad transmite World Rugby su mensaje?pic.twitter.com/LmNiM2jhfn — Javier Señarís Senra (@RutgerBlume) November 25, 2025

Chris Stanley, director general del evento, se dirigió directamente a los fanáticos para recomendarles que compren sus entradas por anticipado: "La Rugby World Cup 2027 promete ser el torneo más grande y emocionante hasta la fecha".

El Mundial de Rugby 2027 se jugará en Australia durante 6 semanas, la final está prevista para el 13 de noviembre de ese año en el Stadium Australia de Sidney y los Wallabies, campeones en 1991 y 99, conocerán a su rival en el partido inaugural el próximo 3 de diciembre cuando se lleva a cabo el sorteo.

Todos los clasificados al Mundial de Rugby 2027

América:

Argentina.

Uruguay.

Canadá.

Estados Unidos.

Chile.

Europa:

Inglaterra.

Francia.

Irlanda.

Italia.

Escocia.

Gales.

Georgia.

España.

Portugal.

Rumania.

África:

Sudáfrica.

Zimbabue.

Oceanía:

Nueva Zelanda.

Fiji.

Australia.

Tonga.

Samoa.

Asia: