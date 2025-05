Video: el golazo que hizo el ex Godoy Cruz, Hernán López Muñoz, en la liga estadounidense

Embed - El golazo de Hernán López Muñoz en la Reserva de la MLS

La goleada la completaron Nick Fernandez, Jamar Ricketts y Paul Marie. De esta manera, el elenco de Reserva del San José logró un importante triunfo que lo posicionó en el puesto 9 de la tabla de posiciones, con 10 unidades.

Hoy, el equipo principal de San José Earthquakes se medirá por la fecha 13 de la MLS ante el Inter Miami de Lionel Messi. El encuentro se podrá ver desde las 23.30 hora argentina.

El intento de regresar al fútbol argentino que no prosperó para Hernán López Muñoz

En el pasado mercado de pases, Foster Gillet sondeó a Hernán López Muñoz para traerlo de regreso al fútbol argentino. El plan tenía por destino que recalara en Estudiantes de La Plata o en Vélez. Sin embargo, los problemas que aquejaron al empresario en materia de pagos (los mismos que frustraron el pase de Valentín Gómez de Vélez al Udinese) llevaron a que el ex 10 de Godoy Cruz no pudiera tener su ansiado retorno. El interés inicial terminó por diluirse y el pase no prosperó.

"Él (Foster Gillet) me iba a comprar, él y su grupo empresario. Me iba a dar a préstamo a Estudiantes o a Vélez, eran las dos opciones que él manejaba, pero se fue dilatando tanto por lo que se conoce de los pagos y de que era medio rara la situación de cómo se estaba manejando", contó el atacante en una entrevista con el periodista Thiago Alvarez Rico.

Embed - El relato del pase caído de Hernán López Muñoz al fútbol argentino

"Poco a poco se fue dilatando, pero sí, he hablado con Verón para charlar del tema y para ver cómo estábamos parados, en qué situación. Pero después no se terminó dando por ese tema, porque la parte económica no estaba y porque había pequeños detalles que no eran muy concretos que digamos. Se terminó dilatando hasta que, bueno, no se terminó dando", concluyó.