De qué se trata Ghost, la sombra del amor, la película de Netflix

Ghost, la película que está a punto de desaparecer de Netflix, cuenta la historia de una pareja que demostrará que dos personas pueden estar unidas, incluso después de la muerte de uno de ellos.

La historia de esta película, disponible en Netflix, comienza con el asesinato de Sam (Patrick Swayze) durante un robo que no debía pasar de ahí. Su fantasma, no obstante, se niega a ir al más allá e intentará proteger a su pareja (Demi Moore), con la ayuda de una vidente. En el medio, descubrirá que el asalto que sufrió no fue al azar y que la traición llegó desde su círculo más íntimo.

Reparto de Ghost, la película de Netflix

Patrick Swayze: Sam Wheat

Demi Moore: Molly Jensen

Whoopi Goldberg: Oda Mae Brown

Tony Goldwyn: Carl Bruner

Trailer de Ghost, la película de Netflix

Embed - Ghost (1990) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

La mayor curiosidad de Ghost, la película de Netflix

Como toda película, Ghost también tiene sus curiosidades y una de ellas es el actor que pudo haber interpretado a Sam, papel que finalmente tuvo Patrick Swayze.

Y es que Patrick Swayze no fue la primera opción, sino que también se lo busco a Johnny Depp, Nicolas Cage, Alec Baldwin y Tom Cruise entre otros, pero todos rechazaron ser parte de esta película, ya que consideraban muy cursi al personaje. No obstante, eso no impidió que pasara a ser considerada una de las películas más románticas de la historia. Si no la has visto, Netflix la tendrá disponible hasta el 26 de junio.