Banco Nación MODO: ahorro de $60.000 en combustibles durante diciembre

¿Cuánto dinero en combustible debo cargar para ahorrar $15.000?

El reintegro de la promo tiene un tope máximo de $15.000 por cliente (considerando su CUIT) a lo largo de cada mes calendario. Para acceder sin mayores problemas a este descuento hay que cargar por lo menos $50.000, siempre durante viernes, sábado o domingo, ya que en los demás días de la semana la promoción no tiene validez.

Para aprovechar el beneficio en la estación de servicio, es necesario escanear el código QR de MODO que proporcionará el empleado del comercio expendedor de combustibles adherido y -en el teléfono celular- seleccionar las tarjetas participantes, ya que no aplica para pagos realizados con saldo en cuenta.

Combustible.jpg Tanque lleno para ahorra con BNA+ y MODO.

Más allá de que el descuento es mensual (y se puede usar un solo fin de semana del mes de diciembre), existe la posibilidad de cargar en estaciones de cuatro petroleras distintas y de esta manera se pueden ahorrar hasta $90.000 por mes, siempre que se aprovechen todos los descuentos.

La manera de devolución establece que la acreditación del reintegro se efectuará dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que concretó la compra.

En caso de utilizarse más de un medio de pago, el reintegro se aplicará hasta alcanzar el tope mencionado. Además, en caso de compras efectuadas por titulares adicionales de la tarjeta, estos deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el beneficio.